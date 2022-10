Kot kaže, Geoplinu zmanjkuje sredstev za zanesljivo oskrbo Slovenije s plinom

Ljubljana, 6.oktober 2022 – Družba Geoplin je največji trgovec z zemeljskim plinom in eno ključnih podjetij na področju energetike v Sloveniji. Kot piše na njihovi spletni ta to želi tudi ostati in se nadalje razvijati. No, piše še, da Geoplin trguje, zastopa in posreduje na trgu z zemeljskim plinom v Sloveniji in v sosednjih državah ter, da ZANESLJIVO zagotavlja oskrbo s plinom iz razpršenih nabavnih virov.

A kot vse kaže, ni čisto tako, saj družba Petrol, ki ima v lasti 74,3424 % delež Geoplina, meni (državo obvešča), da Geoplin nujno potrebuje dokapitalizacijo Vsaj, tako je na današnji novinarski povedal minister za finance Klemen Boštjančič, ki pravi, da SDH (država ima v lasti 25,01 % Geoplina) že preučuje možnost, in sicer zato, ker Geoplin zagotavlja 70 odstotkov vsega podnebnega plina, a Petrol nima sredstev, ki bi zagotavljala ustrezno preskrbo s plinom.

Ljubljana, DZ. Novi minister za finance Klemen Bostjancic. Arhiv Tamino Petelinsek/STA

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer pa je še dodal, da so te aktivnosti (kot pravni Boštjančič) potrebne tudi zato, da bi bila zanesljivost dobave s plinom zagotovljena na najvišji ravni. Da bi se to zgodilo, pa bo treba, po Kumarjevem mnenju, »poti« (dobavitelje p. p.) za zanesljivejšo dobavo zemeljskega plina “razpršiti”. A v isti sapi doda, da “zanesljivost dobave zemeljskega plina nikakor ni ogrožena”.

Res čudno (glede na izjavi obeh ministrov), če se ve, da zapisana »prošnja« sedanjih lastnikov Geoplina, predvsem glavnega, po trenutnem stanju tega ta ne zagotavlja, in sicer zato, ker ne želi, ali ne more zagotoviti potrebnih sredstev za t. i. »razpršene« poti dobav in poplačila istih. Oziroma, da bo to omogočeno le, če bo Geoplinu na pomoč – finančno – preskočila država.

Velja vedeti še to, da Geoplin lastniško obvladuje pet družbenikov – na dan 31. 1. 2022. Lastniška struktura osnovnega kapitala le teh pa je na dan 31. 1. 2022 (prikazana v grafu – Vir: Geoplin), bila takšna:

Petrol d.d., Ljubljana 74,3424%

Republika Slovenija 25,01%

BDP d.o.o., 0,0475 %

Tanin Sevnica d.d., 0,3784

Skupščina družbenikov

Glede na povedano in predstavljeno, danes je razumeti, da bo Slovenija imela plin le, če bo država, preko SDH, Geoplinu zagotovila potreben denar za plačilo naročil plina preko »razpršenih« poti (po Kumarju). Ve pa se, in sicer že od avgusta, da se ne ve, s kom vse se Geoplin dogovarja o uvozu plina v Slovenijo. Saj tako je bilo že takrat razumeti Vanjo Lombar, predsednico uprave Geoplina.

In če se vrnemo k t. i. državnemu vložku, ki ga, kot pravi minister za finance Klemen Boštjančič, poglobljeno proučuje SDH. V normalnem v poslovnem svetu se ve, da se tam glavnega lastnika na hitro “podučijo”, kaj se zgodi, če se njegove lastniške obveze loti država ali kdo drug, ki ima denar. Ali se temu reče povečanje deleže v lastniški strukturi ali celo prevzem podjetje pa bo morala država – vlada (SDH bo le realizator) hitro povedati.

Dejstvo je, da ob danes predstavljenem, s strani obeh ministrov stanje pomeni, da Geoplinu zmanjkuje sredstev za zanesljivo oskrbo plina. In če se bo dolgo mečkalo, se nam lahko zgodi, da od ZANESLJIVOSTI in zagotavlja oskrbo s plinom iz razpršenih nabavnih virov, ne bo nič.

Ker smo omenili v svojem zapisu Vanjo Lombar, dodajamo še to, da bo vse jasno – Skupščina družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana, je 26. septembra 2022 – imenovala novega poslovodjo družbe. To za dobo petih (5) let postal Aleš Zupančič, dotedanji prokurist v družbi Geoplin ter direktor upravljanja analiz za nabavo in trgovanje z naftnimi derivati in energenti iz družbe Petrol, d. d., Ljubljana. Skupščina Geoplina je, istočasno z imenovanjem Aleša Zupančiča na čelo družbe, odpoklicala dotedanjo poslovodkinjo družbe Geoplina Vanjo Lombar, ki je bila na to mesto imenovana 3. 1. 2022.