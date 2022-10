Huawei Mate 50 Pro novi kralj mobilne fotografije

Ljubljana, 6. oktober 2022 – Tudi slovenski kupici mobilnih naprav Huawei bodo deležni, seveda, če bodo tako hoteli, nedavno predstavljenega najnovejšega člana serije pametnih telefonov Mate, in sicer Huawei Mate 50 Pro.

Huawei Mate 50 Pro je opremljen z vrsto najsodobnejših tehnologij, s katerimi orje ledino in razširja obseg tistega, kar lahko pričakujete od najboljše pametne naprave. Ena od teh je kamera Ultra Aperture, ki kot prva na svetu na področje mobilne fotografije prinaša 10-stopenjsko fizično nastavljivo zaslonko, ki fotografske zmogljivosti serije Mate dvigne na popolnoma novo raven. Novinec ravno tako predstavlja velik korak naprej v estetiki in trpežnosti pametnih telefonov.

Huawei obenem prvič predstavlja operacijski sistem EMUI 13 s širokim naborom brezhibnih storitev. S funkcijo SuperHub na primer poenostavi prenos podatkov oziroma datotek med aplikacijami ali napravami, s čimer premaguje ovire, ki so dolgo ločevale različne platforme.

Richard Yu, izvršni direktor upravnega odpora Huaweia, izvršni direktor podjetja Huawei Consumer BG in izvršni direktor Intelligent Automotive Solution BU, je opozoril na pomembnost predstavitve novega telefona in obenem dejal: »Serija Mate je v desetih letih obstoja dosledno premikala meje z uvajanjem prelomnih inovacij. V vsaki novi generaciji nam je uspelo združiti vrsto najsodobnejših tehnologij in Huawei Mate 50 Pro nadaljuje poslanstvo s pionirskimi inovacijami in svežino, ki jo prinaša v mobilno industrijo.«

Revolucionarna kamera z nastavljivo zaslonko

Mate 50 Pro nudi vrhunsko kamero Ultra Aperture s 50-milijonskim tipalom in 10-stopenjsko nastavljivo zaslonko s ključnim napredkom optičnega sistema, mehanske strukture ter tehnologije zajema in obdelave fotografij. Pametno prilagajanje zaslonke obenem zagotovi, da je zajem svetlobe pri samodejnem načinu usklajen s prizorom in scenarijem fotografiranja, medtem ko imate v ročnem načinu možnost prilagajanja globinske ostrine oziroma ravni zamegljenosti ozadja.

Izredno široka zaslonka f/1,4 v kombinaciji s tehnologijo XD Fusion Pro in visoko občutljivostjo na svetlobo, poskrbi za primerno svetlost ter za podrobnosti v svetlih in zasenčenih področjih fotografije. Nočni način odlično zajame svetla in temna področja tudi v slabo osvetljenem okolju. Portretni način uporabi naravno zamegljeno ozadje, da motiv izstopi, medtem ko kamera s periskopskim objektivom prikaže zelo oddaljene prizore s kar 200-kratno povečavo .

Poleg glavne in tele-kamere ima pametni telefon Huawei 50 Pro še širokokotno kamero, ki se izredno dobro izkaže tudi med bližinsko (makro) fotografijo. Sposobna je namreč razkriti podrobnosti iz drobnega sveta, kot je kapica rose, z izjemno ostrino. Makro način je podprt tudi med snemanjem video posnetkov.

Poleg značilnega oblikovalskega jezika serije Mate z aksialno simetrijo, Huawei Mate 50 Pro prvič doslej uvaja elegantno zasnovo stopničastega vzorca »Clous de Paris«, ki prikazuje novo vrste elegantne lepote do zadnje podrobnosti. Zadnja plošča ohišja je lahko iz oranžnega veganskega usnja ali stekla v dveh barvah, srebrni ali črni.

Za Mate 50 Pro v posebni oranžni različici iz veganskega usnja so navdih našli v oranžnih sončnih žarkih. Poleg tega je opremljena z na padce odpornim steklom »Kunlun Glass«. Sestavlja ga več milijard nanometrskih kristalov, ki nastanejo po vbrizgavanju kompozitnih ionov, zaradi česar je bolj prožen in odporen na padce. Kar potrjuje pet zvezdic na certifikatu švicarskega podjetja SGS. S tem je postal prvi pametni telefon s takšnim dokazilom, kar predstavlja še en preboj podjetja Huawei na področju znanosti o materialih. Ohišje novega pametnega telefona je odpornejše na vodo po standardu IP68 celo do globine šestih metrov .

Izredne zmogljivosti

Pametni telefon Huawei Mate 50 Pro vključuje vrhunske tehnologije, ki znatno povečajo zmogljivosti. SuperHold inteligentno nadgradi pomnilnik, da zagotovi brezhibno večopravilnost. SuperRender zmanjša porabo energije z analizo kadrov na ravni posameznih svetlobnih pik, s čimer ohranja stabilno igranje in preprečuje pregrevanje. SuperStorage neopazno odstranjuje podvojene datoteke in stiska redko uporabljene ter na ta način prihrani celo do 20 GB pomnilnika od 256 GB, da ga je vedno na voljo dovolj za hranjenje fotografij in video posnetkov.

SuperEnergy Boosting pa predstavlja inovativen način varčevanja z energije. Ko napolnjenost baterije pade na en odstotek, poskrbi za tri ure pripravljenosti ali 12 minut klicev .

EMUI 13 – poenostavljeno upravljanje telefona

S pametnim telefonom Mate 50 Pro Huawei predstavlja operacijski sistem EMUI 13, ki poenostavlja vsakodnevno rabo z lahkotnim upravljanjem z enim dotikom. Medtem SuperHub poskrbi za začasno hranjenje slik, dokumentov in besedil, njihovo skupno rabo in enostavno prenašanje med aplikacijami in napravami.

Obsežne funkcije varovanja zasebnosti in varnosti nudijo popolno brezskrbnost. Center za zasebnost beleži vedenje aplikacij z dostopom do občutljivih podatkov. Varnostno središče pa poskrbi za splošno varnost telefonov serije Huawei Mate 50 s spremljanjem aktivnosti aplikacij in njihovega zaklepanja, varovanja sefa z gesli, varnim hranjenjem datotek in podobnim. Sposobno je zaznati morebitne neobičajne dejavnosti in vas o tem pravočasno opozoriti. Zagotovljena je podpora za zasebnost fotografij (Image Privacy Protection), ki pred pošiljanjem in deljenjem samodejno izbriše občutljive osebne podatke.

Pri Huaweiu se inovativnost nikdar ne zaključi, kar so dokazali vsi dosedanji pametni telefoni serije Mate. Novinec je s fotografskim napredkom, osupljivim dizajnom, zmogljivostmi in pametnim upravljanje poklon desetletju napora, ki ga je Huawei vložil v to izredno serijo pametnih telefonov.

Izjemne fotografije s sprednjo kamero

Poleg telefona Mate 50 Pro sta novost v Huaweievi ponudbi tudi telefona srednjega razreda Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro. Oba se ponašata z impresivno ultra širokokotno sprednjo kamero s kar 60-milijonskim slikovnim tipalom, ki lahko zajema posnetke v ločljivosti 4K. Huawei nova 10 Pro ima poleg te še 8-milijonsko portretno kamero za kristalno čiste posnetke od blizu, ki kot prva v industriji podpira 2-kratno optično in do 5-kratno digitalno povečavo.

In še za »fotografe« – Huawei ponovno organizira nagradni fotografski natečaj Next-Image 2022, ki letos poteka pod sloganom »navdihnite svet«. Več o tem, smo objavili že včeraj – AKTIVNA POVEZAVA na članek.