Fides dosegal svoje; Loredan za stanje krivi prejšnjo vlado; Mladi zdravniki se čudijo nedorečenemu sporazumu

Ljubljana, 18. oktober 2022 – Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v imenu vlade z namestnikom vodje pogajalske skupine Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Gregorjem Zemljičem danes, 18. oktobra, podpisal sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti zdravnikov in zobozdravnikov, ki so bile napovedane za jutri.

Danes podpisani sporazum med Lordanom in Zemljičem predvideva oblikovanje ločenega plačnega zdravstvenega stebra v okviru plačnega sistema javnega sektorja, pri čemer Loredan pravi, da ne gre za izstop zdravnikov in zobozdravnikov in plačnega sistema javnega sektorja, ki kot je znano, velja za ves javni sektor, ki ga sestavljajo proračunski uporabniki (državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti) ampak le oblikovanje posebnega stebra (no, kaj naj bi ta steber pomenil, kot vse kaže ve le minister za zdravje in Fides).

In ob tem Loredan še doda: “Prepričan sem, da smo sklenili zgodovinski sporazum, ki pomeni začetek prepotrebnih in nujnih sprememb v zdravstvenem sistemu.” Napovedal je tudi, da bodo na ministrstvu takoj začeli pripravljati sistemsko zakonodajo, ki bo vsebovala tudi ključne spremembe plačnega sistema za zdravnike in zobozdravnike.

Tudi namestnik vodje pogajalske skupine Fidesa Gregor Zemljič je potrdil, da so dosegli preboj in naredili prvi korak k celoviti rešitvi javnega zdravstvenega sistema, in pravi: “Morali smo se strinjati, da izstop iz skupnega javnega sistema ni možen, zato smo našli skupni jezik v zdravstvenem stebru, v katerem bomo lahko zasledovali specifike dela vseh.”

Po besedah ministra Loredana bodo na njegovem ministrstvu čim prej poskušali stanje urediti tudi za mlade zdravnike in zdravnike specialiste. Kako in kdaj, Loredan danes še ni razkril.

Kako konkretno se bo torej ta dogovor poznal na plačah zdravnikov? Zdravstveni minister Loredan pravi, da pred 1. aprilom 2023 ne bo nobene bistvene spremembe. “Razen če ugotovimo, da je anomalija tako zelo huda, o tem pa se bomo pogajali s sindikati«. In ob tem dodal, da imamo trenutno stanje, ki pa naj bi ga povzročila prejšnja vlada.

In kaj o tej »zasilni« ureditvi in danes podpisanem »zgodovinskem« sporazumu med Loredanom in Zemljičem pravijo Mladi zdravniki? To (sporočilo smo prejeli 15:12,”zgodovinski” sporazum je takrat bil že podpisan p. p.)!

»Dobili nismo ničesar, razen obljub.

Zdravnik na začetku kariere dela še naprej na urgenci za 5,5 evra neto na uro, vrhunski nevrokirurg operira možgane za 14,4 evra na uro.

Razočaranje med mladimi in tudi mnogimi starejšimi zdravniki je veliko. Že sedaj imamo 1000 zdravnikov premalo, ne mine teden, ko ne izvemo za odhod še kakšnega zdravnika iz sistema. Drvimo v smer balkanskega zdravstva.

Vsi, ki vztrajamo, smo tukaj zato, ker nam zdravje in zdravstvo predstavljata veliko dragocenost. Borimo se za naše mame, dedke, otroke, prijatelje, sosede, vse bolnike in bolnice.

Nismo mi tisti, ki vodimo zdravstveni sistem. Obljube in zaveze so vam in nam dali politiki. Zakaj ne verjamemo obljubam države? Ker ta goljufa vas in nas, ko obljublja in zaračunava vsem dostopne storitve, ki pa vidimo, da jih ni. In ker ne bi bilo prvič, da nas je kakšna vlada prinesla okoli. Upamo, da bo ta dokazala, da se motimo.

Izraženo nezadovoljstvo zdravništva je jasen signal vladi, da mora ukrepati takoj in odločno«!

Da bo stvar še bolj jasna, objavljamo tudi video izjavo (prejeli ob 17:47) Mladih zdravnikov, s katero ti javnosti, po danes podpisanem »zgodovinskega« sporazuma med namestnikom vodje pogajalske skupine Fidesa Gregor Zemljičem in podpredsednika vlade ter ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom, preko svojega predstavnika sporočajo naslednje:

A je velja še kaj dodati? Da! Fides je dosegal svoje; Loredan za stanje krivi prejšnjo vlado; Mladi zdravniki se čudijo nedorečenemu sporazumu./Objavo pripravil: J. Temlin/Fotografije: arhiv LN/Video: Mladi zdravniki/