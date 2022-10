Vabilo na jubilejni nastop Folklorne skupine COF 

Ljubljana, 19. oktober 2022 – Folklorna skupina COF – Klub optimističnih folkloristov praznuje letos 40-letnico delovanja. Jubilejni nastop, ki bo na sporedu to nedeljo, 23. oktobra, ob 18. uri, v Linhartovi dvorani CD v Ljubljani, ki ga Folklorna skupina COF posveča etnokoreologu prof. Mirku Ramovšu, ki je že dolga leta strokovni svetovalec in prijatelj folklorne skupine COF.

Program nastopa bo dopolnil in popestril družinski godčevski sestav Volk Folk iz Ilirske Bistrice, ki se v slovenskem glasbenem prostoru uvršča med najboljše poustvarjalce slovenskega ljudskega pevskega in godčevskega izročila.

Folklorna skupine COF o sebi: »Že samo ime skupine, ki smo si ga nadeli »COF – Klub optimističnih folkloristov«, da skupino sestavljamo plesalci in muzikanti, ki kljub številu »križev«, ki jih nosimo, z veseljem in radostjo ohranjamo slovensko ljudsko izročilo. V skupini pod umetniškim vodstvom Gorazda Mušiča redno pleše preko 40 plesalcev, katerim gode 5 glasbenikov (dva harmonikaša, violinist, basist in klarinetist).

V mladosti smo bili vsi člani različnih študentskih folklornih skupin iz vse Slovenije, kjer smo vzljubili slovenski ljudski ples do te mere, da nam je “zlezel globoko pod kožo” in si ga prizadevamo ohranjati za prihodnje generacije. Mogoče sedaj naši koraki niso več tako poskočni kot so bili nekoč, vendar so desetletja plesnih izkušenj opazna na vsakem gibu.

Skupina je dejavna že 40 let in se trenutno lahko predstavi z 20-imi plesnimi spleti iz vseh sedmih slovenskih pokrajin in se uspešno predstavlja tako doma kot tudi na gostovanjih v mnogih državah po svetu.«

Torej, če se ljubitelji folkloristov ste vabljeni na koncert Folklorne skupine COF, ki bo trajal 1 uro in 45 minut (brez odmora). Vstopnina za koncert – nakup vstopnic je mogoč v CD ali po elektronski poti – pa znaša 18 oz. 15 evrov./LN/CD/