Med prejemniki prestižne evropske nagrade za učna gradiva Belma tudi slovenska založba

Frankfurt/Ljubljana, 20. oktober 2022 – V Frankfurtu so včeraj, 19. oktobra, razglasili dobitnike prestižnih nagrad BELMA za najkvalitetnejša učna gradiva, ki nastanejo v evropskih državah. V kategoriji učnih gradiv za otroke od osmega do enajstega leta, je bronasto nagrado dobil učbenik Likovna umetnost 6, ki je izšel pri Mladinski knjigi.

Nagrajeni učbenik je delo avtorice Bee Tomšič Amon, izredne profesorice za likovno didaktiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, uredila pa ga je Metka Pušenjak, dolgoletna urednica učnih in glasbenih gradiv pri Mladinski knjigi. Zasnovan je sodobno, odlikujeta ga kakovosten in bogat slikovni material ter učencu prijazno oblikovanje, ki upošteva zakonitosti današnjega vizualnega sveta. Vse to, skupaj s kratkimi filmi o znamenitostih štirih slovenskih mest – Ljubljane, Ilirske Bistrice, Maribora in Celja – ki si jih učenci lahko ogledajo na spletnem portalu eŠola Mladinska knjiga, radovednega učenca usmerja k razmisleku o likovni umetnosti in likovnemu ustvarjanju.

Nagrade BELMA podelijo vsako leto, prejmejo pa jih najkvalitetnejša učna gradiva, ki nastanejo v državah Evrope. Učna gradiva, prijavljena v izbor, pregleda mednarodna žirija uglednih raziskovalcev učbenikov, tako da pisno oceni njihove prednosti in slabosti. Žiriji je letos predsedoval Jean-Claude Lasnier, nekdanji direktor mreže centrov CCI za učenje jezikov in svetovalec za jezike pri Evropskem svetu. Letos sta bila med nominiranimi učnimi gradivi samo dva slovenska učbenika: poleg nagrajene Likovne umetnosti 6 še samostojni delovni zvezek Kemija 8 avtorjev Mihe Slapničarja in Nataše Kolaković; oba sta nastala v uredništvu učbenikov založbe Mladinska knjiga, ki ga od aprila letos vodi Valentina Praprotnik.

To ni prva nagrada BELMA za Mladinsko knjigo: leta 2018 je bil nagrajen učbenik Zgodovina 1, leta 2020 komplet gradiv Moj Nande 1; istega leta je bil portal UČIMse.com nagrajen s prestižno mednarodno nagrado Comenius.

Bea Tomšič Amon, avtorica učbenika: »Po mojem mnenju so prednosti učbenika LUM 6 predvsem dobro in natančno izbrano slikovno gradivo, ki prikazuje tako likovna dela znanih avtorjev kot likovnost v okolju, ki nas obdaja. Besedila so kratka, definicije jasne, veliko je vprašanj, ki vodijo k razmisleku. Vprašanja so označena z ikonami, poglavja z barvami. Tako se učenec enostavno znajde v različnih delih učbenika. S QR-kodami vstopajo v kratke filme, ki jim še dodatno pojasnjujejo pojme iz učbenika. Sodelovanje z urednico Metko Pušenjak je bilo enkratno – kot vedno, saj sodelujeva že vsaj petnajst let in sva uigran tandem. Vesela sem, da je strokovna žirija prepoznala ves ta trud in ga nagradila.«

Valentina Praprotnik, vodja uredništva učbenikov v Mladinski knjigi: »Zelo smo veseli nagrade Belma, saj jo razumemo kot potrditev kakovosti našega dela in naših konceptov, ki jih ustvarjamo zelo natančno in poglobljeno, v sodelovanju z avtorskimi skupinami, strokovnimi sodelavci s fakultete in seveda s praktiki. Nagrajeni učbenik Likovna umetnost 6, ki na neki način zaokroža vertikalo gradiv za pouk likovne umetnosti v drugi triadi osnovne šole, je nastal v sodelovanju z odlično avtorico Beo Tomšič Amon in dolgoletno urednico Mladinske knjige Metko Pušenjak.«

O učbeniku: Učbenik Likovna umetnost 6 je v kombinaciji z interaktivnim gradivom zasnovan kot sodobno učno gradivo, ki šolarje spremlja na poti odkrivanja likovne umetnosti in samih sebe.

Učbenik je del zbirke učbenikov za pouk likovne umetnosti od 4. do 9. razreda osnovne šole. Vsebinsko sledi zaporedju tematik, določenih z učnim načrtom. Kurikulum na splošno razlikuje dve dimenziji: dvodimenzionalno in tridimenzionalno umetnost. Zato je besedilo razdeljeno na dva sklopa: v prvem sklopu učenci raziskujejo risanje, slikarstvo, grafiko in grafično oblikovanje, v drugem pa kiparstvo in arhitekturno oblikovanje. Ta sklopa sta ločena tudi oblikovno, kar učencem s težavami pri orientaciji pomaga, da lažje sledijo vsebini.

Eno od vodil pri snovanju gradiva je bilo povezovanje vsakdanjega življenja in vizualne umetnosti, zato so pri vsaki temi predstavljeni primeri iz narave, kulturnega življenja in umetnosti.

Pri snovanju učbenika smo bili še posebno pozorni na to, da je namenjen učencem od 11 do 12 let. Je preprost in lahko razumljiv, vsako poglavje se začne s kratko razlago, ki znanja, pridobljena v prejšnjem šolskem letu, povezuje z novo vsebino.

Postopki (npr. uporaba materialov, tehnike tiskanja) so predstavljeni korak za korakom, tako da jih učenci lahko razumejo. To omogoča samostojno učenje in eksperimentiranje.

Postavitev strani in izbira pisave sta bili zasnovani tako, da pozornost učencev usmerjajo k najpomembnejšim informacijam.

Osrednji del besedila je pojasnjevalen, zanimiva vprašanja in predlogi dodatnih aktivnosti, ki na zabaven način razširijo razmišljanje učencev, pa so izpisani z drugačno pisavo in barvo, tako da pritegnejo njihovo pozornost.

Veliko pozornosti smo namenili izboru vizualnih elementov, ki ponazarjajo predstavljene koncepte. So jasni primeri razloženih konceptov, tako da učencev ne zmotijo ​​nepotrebne ali zavajajoče informacije.

V vsakem poglavju je tudi povezava do video vsebin o predstavljenih temah, kar naredi učenje – in poučevanje – bolj nazorno, zanimivo in zabavno. Digitalno gradivo je zasnovano kot širitev primerov tiskanega gradiva in prispeva k veččutnemu zaznavanju in ponotranjenju informacij.

In kaj dodati? Veliko! To je dokaz, imamo prave ustvarjalce, ki to dokazujejo na mednarodnem prizorišču. Upati je, da bo njihova strokovno in ustvarjalno delo prepoznano tudi doma./Objavo pripravila: ATS/Fotografije: Mladinska knjiga