Na predčasnih volitvah višja udeležba, kot na prejšnjih volitvah; Predčasno glasovanje možno le še danes

Ljubljana, 20. oktobra 2022 – Drugi dan, 19. oktobra, se predčasnega glasovanja na volitvah predsednika republike udeležilo 25.775 volivk in volivcev oziroma 1,52 odstotka volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Prvi, 18. oktobra in drugi dan, 19. oktobra, je skupaj predčasno glasovalo 2,67 odstotka volivk in volivcev. Predčasno glasovanje na tokratnih predsedniških volitvah poteka še danes, 20. oktobra, do 19. ure na 96 voliščih po Sloveniji.

Kot sporoča DVK je bila udeležba na prvi dan predčasnih volitev tokrat precej višja kot na zadnjih dvojih predsedniških volitvah.

Pred petimi pred leti je namreč v prvem krogu v prvih dveh dneh predčasnega glasovanja na volišča prišlo 18.902 volivcev oziroma 1,06 odstotka vseh volilnih upravičencev, leta 2012 v vseh treh dneh skupaj 23.350 volivcev oziroma 1,36 odstotka vseh.

Volivci, ki bi želeli glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča, bodo v nedeljo, 23. oktobra, to lahko storili na posebnih voliščih brez krajevne pristojnosti oziroma tako imenovanih voliščih omnia. Svojo namero pa so morali sporočiti do polnoči včeraj, in sicer okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik. Zato objavljamo le kje so omnia volišča.

O tem, kdo so kandidati, je že dolgo jasno – TO SO. Kdo pa bo morebitna zmagovalka ali zmagovalec prvega kroga (kar je mala verjetnost – kandidatov je le 7) pa bo znano v nedeljo, 23. oktobra, ko se bodo zaprla vsa volišča po Sloveniji./LN/