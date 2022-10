Stroški dela zrasli za skoraj 8 %

Ljubljana, 20. oktober 2022 – Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo v Sloveniji so znašali 2.658 EUR. Najnižji so bili v gostinstvu, najvišji pa v oskrbi z električno energijo, plinom in paro.

Zvišanje stroškov dela na letni ravni

Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2021 so znašali 2.658 EUR, to je za 7,9 % več kot leto prej. Največji delež v teh stroških so zajemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer so predstavljali 87,1 %.

Najvišji v oskrbi z električno energijo, plinom in paro

Najvišji so bili v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (3.965 EUR), sledile so finančne in zavarovalniške dejavnosti (3.788 EUR). Po drugi strani so bili najnižji v gostinstvu (1.716 EUR), sledile so druge dejavnosti (1.949 EUR).

V EU-27 najvišji na Danskem, najnižji v Bolgariji

Po Eurostatovih metodologiji in podatkih (v poslovnih subjektih z več kot 9 zaposlenimi za vsa področja dejavnosti razen za dejavnost: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo; javna uprava in obramba, obvezna socialna varnost) so bili povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro najvišji na Danskem (46,9 EUR), v Luksemburgu (43,0 EUR) in Belgiji (41,6 EUR), najnižji pa v Bolgariji (7,0 EUR) in Romuniji (8,5 EUR). Na ravni EU-27 so ti stroški v opazovanem obdobju znašali 29,1 EUR, v Sloveniji pa 21,1 EUR; to nas je uvrstilo med Španijo (22,9 EUR) in Ciper (18,3 EUR)./Vir: SURS/

Tabela: Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v izbranih državah EU, 2021