Odrta volišča za izvolitev petega predsednika Sloveniji

Ljubljana, 23. oktober 2022 – Natanko ob 7. uri zjutraj so po Sloveniji odprli 2999 rednih volišč in na 88 omani voliščih, ki volivcem omogočajo oddajo svojega glasu za izbranega kandidata ali kandidatko za petega predsednika ali predsednico država Republike Slovenije. Ob omnia voliščih (to so volišča za volivce, ki želijo oddati svojo glasovnico, izve njihovega stalnega bivališča zunaj – po predhodni najavi, da bi tako želeli voliti – ne danes) pa volivke in volivci lahko oddajo svoj glas tudi v tujini, in sicer na 30 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije.

Volitve izvedba – Tisti, ko se bodo opravili na omenjena volišča, morajo imeti s seboj osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list. Na vališču se glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega glasuje.

Na glasovnici bodo predsedniški kandidati objavljeni po naslednjem vrstnem redu:

1.Milan Brglez

2.Anže Logar

3.Janez Cigler Kralj

4. Miha Kordiš

5.Nataša Pirc Musar

6.Vladimir Prebilič

7.Sabina Senčar

Opozorilo! Do zaprtja volišč je še vedno treba spoštovati volilni molk, kar pomeni, da je vsakršno javno nagovarjanje volivcev prepovedano. Morebitne kršitve lahko državljani do 7. ure zjutraj prijavijo operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Med 7. in 19. uro pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Da se ve! Po zaprtju volišč bodo prvi delni izidi glasovanja predvidoma znani okrog 20. ure, pravo odločitev volivcev pa bo objavljala Državna volilna komisija. Pričakuje se, da bodo delni izidi znano okrog 22. ure./J.T./Foto: arhiv LN/