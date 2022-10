Na dan reformacije – Reformatorska komedija Reformatorji na odru

Ljubljana, 26. oktober 2022 – Bliža se Dan reformacije, 31. oktober. In morda se najlepše priklonite velikanom in začetnikom slovenskega knjižnega jezika prav z obiskom poučne in zabavne predstave Reformatorji na odru Boštjana Gorenca Pižame in Nika Škrleca, ki bo prvič na sporedu v ponedeljek, 31. oktobra 2022, ob 18. uri v Kosovelovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma.



Velja dodati, da je Reformatorji v stripu, ena odmevnejših knjižnih zgodb preteklega leta, so se preselili na oder!

Če tudi vas zanima, kako smo Slovenci dobili prvo Biblijo Jurija Dalmatina in prvo slovnico Adama Bohoriča? Drama, zapleti, pogum in vizija velikih ljudi bodo v odrski adaptaciji stripa navdušili mlade in odrasle. Predstava vas bo presenetila in popeljala v odkrivanje zgodb velikih osebnosti slovenske reformacije!

Avtor predstave je: Boštjan Gorenc – Pižama; Uprizoritveni koncept: Boštjan Gorenc – Pižama, Nik Škrlec, Uroš Grilc in Marko Bulc; Igrata: Boštjan Gorenc – Pižama in Nik Škrlec; Režijsko; svetovanje: Marko Bulc; Jezikovno-zgodovinsko svetovanje: dr. Kozma Ahačič; Ilustracije: Jaka Vukotič; Animacije: Hana Repše; Sinhronizacija animacije: Boštjan Gorenc – Pižama, Nik Škrlec; Kostumografka: Nataša Recer; Glasba: Adam Bohorič, Jutranja; Harmonizacija Bohoričeve melodije: Inč Gorenc: Priredba, aranžma in produkcija: Blaž Gracar; Koprodukcija: Cankarjev dom, Zavod Škrateljc in Kulturni dom Krško

Boštjan Gorenc Pižama avtor predstave: “Predstava bo poučno zabavna ali zabavno poučna. Osnovna zgodba Bohoriča in Dalmatina na poti do obeh knjig bo pretkana s humorjem. Nagovarjala bo predvsem mlade, toda ustvarjalci bomo veseli, če si bodo čas zanjo utrgali tudi starejši občani, kakršen sem sam.”

Boštjan Gorenc Pižama je pisatelj, prevajalec, komik in podkaster. Kot velik zaljubljenec v jezik, ki je tudi skupni imenovalec vsega, s čimer se ukvarja, se je z veseljem in veliko študijsko vnemo lotil tudi snovanja stripa o dobi, v kateri se je utemeljeval slovenski knjižni jezik. V predstavi, ki nastaja po njegovi besedilni predlogi, bo imel čast upodobiti Adama Bohoriča.

Nik Škrlec je igralec, TV voditelj in spletni ustvarjalec. Kot vsestranskega ustvarjalca ga še posebej navdihujejo in nagovarjajo teme, ki razpirajo vprašanja na presečiščih umetnosti in drugih oblik kreativnosti. V predstavi bo upodobil lik Jurija Dalmatina.



In še informacija za obiskovalce – Za šolske skupine cena posamezne vstopnica znaša 7,50 EUR; prijava: kristina.jermancic@cd-cc.si; 10% popust za skupine iz Ljubljane, 15% popust za skupine izven Ljubljane./ATS/Foto: press CD