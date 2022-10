Tudi Slovenija na seznamu National Geographic “BEST OF THE WORLD 2023”

Ljubljana, 26. oktober 2022 – V izboru »25 najbolj neverjetnih destinacij in skupnosti, ki bodo navdihnile vaše naslednje potovanje«, ki ga je oblikovala mednarodna ekipa urednikov globalne znamke National Geographic, se je v kategorijo »Narava« uvrstila tudi Slovenija. Slovenija je s tem ena od osmih evropskih destinacij, ki so na seznamu 25 izbranih destinacij.

National Geographic je danes (26. oktober) razkril težko pričakovani vsakoletni seznam 25 navdihujočih globalnih destinacij za leto 2023. Destinacijam in doživetjem tokratnega izbora Best of the world 2023, kamor se je prvič uvrstila tudi Slovenija, je skupno to, da pozitivne učinke turizma vključujejo v krepitev svojih lokalnih skupnosti in okolja.

Direktorica Slovenske turistične organizacije, mag. Maja Pak, izpostavlja velik pomen uvrstitve Slovenije na prestižni seznam National Geographic, enega najuglednejših medijev, prepoznanim predvsem po vzpodbujanju trajnostnega odnosa do okolja: »Uvrstitev Slovenije med 25 navdihujočih destinacij sveta za leto 2023 in med osem izbranih evropskih destinacij s strani National Geographic pomeni pomembno krepitev prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot ene vodilnih trajnostnih turističnih destinacij na svetu. Kot ena najbolj prepoznanih in vplivnih znamk, specializiranih za tematike narave, doživetij v naravi in potovanj in z dosegom 760 milijonov gospodinjstev po vsem svetu ter več kot pol milijarde sledilcev na družbenih omrežjih, National Geographic dosega ciljno publiko zahtevnejših gostov, ki iščejo edinstvena doživetja v neokrnjeni naravi. In prav to so gostje, ki jih na Slovenski turistični organizaciji želimo nagovoriti.«

National Geographic ob uvrstitvi Slovenije v kategorijo »Narava« navaja, da je Slovenija že vrsto let vodilna destinacija na področju trajnostnega turizma, ki v zadnjem obdobju razvija trajnostne gastronomske kolesarske poti, ki vodijo do turističnih kmetij, vinogradov, sirarjev in drugih pridelovalcev hrane.

National Geographic pri tem izpostavlja produkt Slovenia Green Gourmet Route, turistični produkt trajnostnih kolesarskih in gastronomskih doživetij, ki sta ga v partnerstvu razvila konzorcij Slovenija Green in Slovenska turistična organizacija (STO) v letu 2021, ko je Slovenija ponosno nosila naziv Evropska gastronomska regija. Takrat je v zeleno shemo sprejela tudi prve Slovenia Green Cuisine ponudnike. Kolesarska pot povezuje destinacije z znakom Slovenia Green, ponuja kulinarična doživetja v trajnostno naravnanih restavracijah, med drugim tudi z Michelinovimi zvezdicami, in ob tem navdihuje s potmi med vinogradi, zdravilišči in turističnimi kmetijami.

Slovenija in STO sta bili v preteklosti s strani National Geographic večkrat izpostavljeni predvsem na področju uspešnega spodbujanja in udejanjanja trajnostnega razvoja. Še posebej velja izpostaviti prestižno priznanje National Geographic World Legacy Destination Leadership, ki ga je STO prejela v okviru mednarodne turistične borze ITB Berlin leta 2017.

Slovenija je, kot navaja National Geographic, kot »dolgo vodilna v trajnostnem turizmu« izbrana med pet destinacij na globalni ravni in med tremi evropskimi destinacijami v kategoriji »Narava« (ob Sloveniji sta se na seznam destinacij, ki jih še posebej odlikujejo doživetja v neokrnjeni naravi) , uvrstili še Škotsko višavje in Azori).

Seznam destinacij Best of the world 2023 je oblikovala mednarodna ekipa urednikov tiskanih in spletnih izdaj National Geographic Traveler, ki tekom leta razišče, poroča in piše o navdihujočih destinacijah in jih predstavlja večmilijonskemu globalnemu občinstvu. Kot so sporočili, njihov vsakoletni izbor slavi destinacije in potovalna doživetja, ki osvetljujejo svet in raznolike skupnosti, ki v njem živijo. Destinacije so razvrščene v kategorije Družina, Aktivna doživetja v naravi, Kultura, Narava, letos pa je prvič predstavljena tudi kategorija Skupnost. V letu 2023 so v ospredju doživetja, ki imajo tudi izobraževalno noto – v kategoriji Družina so tako izpostavljene destinacije, ki ponujajo doživetja za vse generacije, v kategoriji Aktivna doživetja v naravi neverjetna doživetja v dih jemajočih krajih, kategorija Kultura se osredotoča na raziskovanje zgodovine in dediščine, nova kategorija Skupnost izpostavlja »zdravilna« in trajnostna potovanja, ohranjanje in vračanje skupnosti. Kategorija Narava, kjer je svoje mesto našla Slovenija, slavi doživetja v divjem, neokrnjenem, slikovitem okolju.

»V zadnjih nekaj letih smo doživeli veliko prekinitev in sprememb v načinih, kako potujemo. Zato smo se želeli z letošnjim seznamom vrniti nazaj k prepoznavanju in izpostavljanju pozitivnih zgodb o destinacijah in skupnostih,« je ob razkritju seznama dejala Amy Alipio, glavna urednica pri National Geographic Travel. »Z našo ekipo potovalnih strokovnjakov in urednikov smo se zakopali globlje v destinacije širom planeta, ki ustvarjajo in ponujajo unikatna doživetja, ki doprinašajo vrednost tako za lokalno okolje kot za popotnike: lokacije, kjer obiskovalci nenazadnje ohranjajo in podpirajo – ne pa uničujejo – naravno okolje in lokalne skupnosti. Še posebej smo se potrudili, da predstavimo manj znane bisere, nič manj navdihujoče alternative bolj poznanim, a tudi turistično bolj obremenjenim krajem (na primer Choquequirao namesto Machu Picchuja v Peruju).«

»Seznam Best of the world je vsakoletno ljubezensko pismo National Geographic najbolj neverjetnim krajem sveta, tistim blizu in tistim daleč,« pa je razkril Nathan Lump, odgovorni urednik National Geographic. »Ne bi mogli biti bolj ponosni na to, da lahko pod žaromet postavimo teh 25 izjemnih destinacij, ki so nas letos najbolj navdihnile, in za katere vemo, da bodo definirale potovalne programe ne le v naslednjem letu, temveč tudi v letih zatem. Od butičnih pivovarn in azijskega filmskega festivala v Busanu v Južni Koreji, do potovanj, ki jih vodijo ženske avtohtonih skupnosti v kanadski Alberti, vse do Trinidada in Tobaga, kjer gnezdijo ogrožene orjaške želve usnjače … tokratni seznam nas opominja, da nas po svetu še vedno čaka ogromno novih doživetij.«

National Geographic Media je globalno medijsko podjetje, ki deluje na več kot 170 trgih, izdaja več tiskanih in spletnih medijev. Preko svojih kanalov dosegajo 760 milijonov gospodinjstev po vsem svetu. Njihove TV programe spremlja več kot 461 milijonov gospodinjstev v 172 državah, njihove revije izhajajo v 32 jezikih in imajo 46 milijonov bralcev. V digitalnem svetu se povezujejo z več kot 25 milijoni mesečnih uporabnikov, njihove vsebine na digitalnih in družbenih omrežjih pa dosegajo neverjetnih 5,9 milijarde ogledov.

Destinacije na seznamu Best of the world 2023

NARAVA: Škotsko višavje, Botswana, Slovenija, Narodni park Big Bend v Teksasu, Azori

KULTURA: Via Appia v Italiji, Busan v Južni Koreji, Longmen Grottoes (provinca Henan, Kitajska), Egipt, Charleston v Južni Karolini

AKTIVNA DOŽIVETJA V NARAVI: Nova Zelandija, Choquequirao v Peruju, Utah, Avstrijske Alpe, Narodni park Revillagigedo v Mehiki

SKUPNOST: Otočje Dodekanez v Grčiji, Milwaukee v Wisconsinu, Alberta (Kanada), Laos, Gana

DRUŽINA: Trinidad in Tobago, San Francisco v Kaliforniji, Kolumbija, Manchester v Združenem kraljestvu, Švica