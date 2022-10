Vizionarski koncept Družbe 5.0 velika priložnost za poglobitev sodelovanja med slovenskimi in japonskimi podjetji

Ljubljana, 26. oktobra 2022 – Japonska predstavlja trg priložnosti za slovenski izvoz ter prioritetni trg za neposredne tuje naložbe, je bilo slišati na današnjem Slovensko-japonskem poslovnem forumu v Ljubljani, ki ga je SPIRIT Slovenija pripravil skupaj s partnerjema JETRO in Japonskim veleposlaništvom v Sloveniji. Rdeča nit dogodka, ki ga je v živo spremljalo več kot 100 udeležencev, preko spleta pa več kot 250, je bil vizionarski koncept odgovorne Družbe 5.0, ki izvira iz Japonske ter številne poslovne priložnosti, ki jih ta prinaša za slovenska podjetja.

Vizija koncepta Družba 5.0 je ustvariti nov, boljši in pravičnejši svet s pomočjo sodobne tehnologije, ki bo omogočal visoko kakovost življenja in gospodarsko rast, v ospredju pa bodo ljudje in skrbno ravnanje z okoljem. Pobuda predstavlja priložnost za poglobitev sodelovanja med Slovenijo in Japonsko na temeljnih področjih te pobude, kot so robotika, energetika, mobilnost in umetna inteligenca.Slovenija je vizionarski koncept odgovorne družbe 5.0 vključila tudi v Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 ter pripravila ukrepe za njegovo uresničevanje na področjih javne uprave in digitalne družbe, digitalizacije izobraževanja, zdravstva, gospodarstva in poslovnega okolja, novih tehnologij in digitalne diplomacije.

»Družba 5.0 sledi ciljem trajnostnega razvoja in naslavlja številne izzive, ki so skupni tako Japonski kot Sloveniji – staranje prebivalstva, nizka rodnost, digitalizacija, nove tehnologije in podnebne spremembe. Zato smo ta koncept prepoznali in sprejeli tudi v Sloveniji,« je uvodoma pojasnil Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija. »Naša država ima dolgo tradicijo združevanja izkušenj in znanja z inovativnostjo, ustvarjalnim razmišljanjem in skrbjo za okolje.

Številna slovenska podjetja v različnih sektorjih so vodilna v svetu na določenih specifičnih področjih visokotehnoloških in nišnih tehnologij ter zato odlična za partnerje japonskim podjetjem na teh področjih.« Izpostavil je tudi vrsto aktivnosti, ki jih SPIRIT Slovenija izvaja za povezovanje slovenskih in japonskih podjetij: poslovne delegacije, investicijske konference, forume in seminarje, b2b srečanja tako v Sloveniji kot na Japonskem, pričeli pa so tudi s programom pridobivanja potencialnih vlagateljev na japonskem trgu.