25. Festival slovenskega filma Portorož – V Portorožu slavil film Orkester Matevža Luzarja

Portorož, 30. oktober 2022 – Danes, 30. oktobra, zvečer se je zaključil 25. Festival slovenskega filma Portorož, ki je bil letos izjemno dobro obiskan. V slabem tednu dni si je selekcijo 108 filmov in še nekaj dodatnih filmskih predstav ogledalo več kot 6.500 obiskovalcev, odlično pa so bili obiskani tudi drugi festivalski dogodki, strokovni in spremljevalni program ter festivalska druženja, za katera je poskrbel Brane Rončel, ki je na festival med drugimi pripeljal tudi britansko saksofonistko Camillo George.

Zaključno slovesnost sta povezovala igralec, režiser, scenarist in pianist Jure Ivanušič in Toni Cahunek. Za glasbene vložke so poleg Jureta Ivanušiča poskrbeli saksofonist in skadatelj Vasko Atanasovski, kontrabasist in eden najvidnejših improvizatorjev Jošt Drašler ter bobnar Žiga Kožar. Kipce vesne, delo oblikovalke Ivane Potočnik, ročno izdelane iz kristalnega stekla v Steklarni Rogaška, so med drugimi podelili tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je podelila vesno za najboljši celovečerni film, župan občine Piran Đenio Zadaković, ki je podelil vesno za najboljši film po izboru občinstva, in direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, ki je podelila vesni za najboljšo režijo in najboljši scenarij. Obiskovalce festivala, ki že 25 let vrednoti in nagrajuje slovenski film, je nagovoril tudi direktor festivala Bojan Labović.

Za festivalske nagrade se je potegovalo 63 filmov. Vesno za najboljši film festivala je prejel Orkesterv režiji Matevža Luzarja, ki je prejel tudi nagrado za najboljši scenarij (Matevež Luzar) in najboljšo fotografijo (Simon Tanšek). Vesno za najboljšo režijo je prejela Sara Kern za film Moja Vesna, Loti Kovačič pa je za vlogo Moje v tem filmu prejela nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo. Nagrado za najboljšo glavno moško vlogo je dobil Petja Labović za vlogo Antona v filmu Jezdeca.

Nagrada za najboljšo stransko žensko vlogo je šla v roke Alenki Kraigher (Vesolje med nami), nagrada za najboljšo stransko moško vlogo pa Jonasu Žnidaršiču (Dedek gre na jug). Nagrado za najboljšo izvirno glasbo je prejel Gregor Strniša (Pošvedrani klavir), nagrado za najboljšo montažo Andrej Nagode in Matic Drakulić (Jezdeca), nagrado za najboljšo scenografijo Robert Černelč (Ptičar), nagrado za najboljšo kostumografijo Monika Lorber (Najsrečnejši človek na svetu), nagrado za najboljšo masko Mojca Gorogranc Petrushevska (Najsrečnejši človek na svetu), nagrado za najboljši zvok pa Samo Jurca (Jezdeca). Film Najsrečnejši človek na svetu je prejemnik vesne za najboljšo manjšinsko koprodukcijo.

Nagrado za najboljši dokumentarni film je prejel film Tekmüvanje (režija Miha Mohorič), nagrado za najboljši kratki igrani film Tako se je končalo poletje (režija Matjaž Ivanišin), nagrado za najboljši animirani film Legenda o Zlatorogu (režija Lea Vučko), nagrado za najboljše eksperimentalno AV delo http://www.s-n-d.si (režija Sara Bezovšek) in nagrado za najboljši študijski film Pentola (režija Leo Černic). Podeljeni sta bili tudi dve vesni za posebne dosežke, in sicer filmoma Izginjanje (režija Andrina Mračnikar) in x1-Eschaton (režija Juš Premrov).

Nagrado za najboljši film po izboru občinstva je prejel film Jezdeca v režiji Dominika Menceja. Nagrada Art kino mreže Slovenije je šla v roke ustvarjalcev filma Moja Vesna, Društvo slovenskih filmskih publicistov pa je podelilo nagrado za najboljši celovečerni film v tekmovalnem programu filmu Pošvedrani klavir (režija Miha Vipotnik). Nagrado IRIDIUM za najboljši celovečerni prvenec je prejel film Jezdeca.

Strokovna žirija za celovečerne filme: Darko Sinko, Milivoj Miki Roš in Ivana Kronja

Strokovna žirija za kratke igrane, dokumentarne, eksperimentalne, animirane in študijske filme: Urša Menart, Matevž Jerman in Miloš Tomić

NAGRADE VESNA

Vesna za najboljši celovečerni film

Orkester

Režija: Matevž LuzarProdukcija: Gustav Film

Utemeljitev: Orkester ni samo naslov filma, je tudi prispodoba. Filmski liki delujejo usklajeno samo pod dirigentovim vodstvom, medtem ko so njihova življenja povsem neorkestrirana. Povedano z drugimi besedami – v svojih življenjih so bolj ali manj razglašeni. V tem uglaševanju in razglaševanju filmske zgodbe so vsi umetniški, tehnični in produkcijski segmenti filma še kako uglašeni. Pod suvereno dirigentsko paličico nam Orkester zaigra resno glasbo o malih ljudeh, v kateri se lahko zaslišimo tudi sami.

Vesna za najboljšo režijo

Sara Kern

za film Moja Vesna

Utemeljitev: Režiserka ustvarja doživeto nasprotje med mlado sestro, ki prezgodaj prevzema breme odgovornosti, in starejšo sestro, ki te odgovornosti ne sprejema in je izrazito romantičen, tragičen lik, nekje ob njiju pa se izgublja disfunkcionalni oče. Izrazito intimističen pristop, zlit v eno s kamero, igralci in zvokom, se preko realističnega pristopa odpira v skoraj simbolno subjektivno doživetje.

Vesna za najboljši scenarij

Matevž Luzar

za film Orkester

Utemeljitev: Scenarij Orkestra prinaša harmonično celoto skupine likov oziroma celotnega igralskega ansambla. Ponuja analizo mentalitete Slovencev in naših avstrijskih sosedov, od mikronivoja do širše družbene ravni in skozi različne generacije. S toplino, preprosto in naravno, se zazre v mimobežne življenjske epizode in jih razgalja v vsej njihovi komičnosti, absurdnosti in osebnih stiskah.

Vesna za najboljšo glavno žensko vlogo

Loti Kovačič za vlogo Moje

v filmu Moja Vesna

Utemeljitev: Med pogrešanjem izrazitih dramskih ženskih likov v letošnji filmski beri nas je s svojo prezenco, skrivnostnostjo, igralsko doslednostjo in fotogeničnostjo očarala mlada Loti Kovačič. Čutimo, kako se bolečina in težko soočanje s tragedijo mamine smrti v njej borita s plemenitostjo, skrbjo za družino in voljo do življenja.

Vesna za najboljšo glavno moško vlogo

Petja Labović za vlogo Antonav filmu Jezdeca

Utemeljitev: Lik Antona poskuša komunicirati s svetom skozi jezo in nasilje. Pri tem Petja Labović s presenetljivo zrelim nastopom izkazuje razočaranje mladeniča nad življenjem, ki ga je preizkusilo, čeprav ga sam še ni v polnosti izkusil. Obenem izkazuje sposobnost empatije in soočenja z usodo. V nas vzbuja sočutje, a se izogne patetiki, je duhovit, a ne karikiran. Petja Labović je vlogo odigral energično, zrelo in predano.

Vesna za najboljšo stransko žensko vlogo

Alenka Kraigher za vlogo Janev filmu Vesolje med nami

Utemeljitev: Alenka Kraigher kot Jana nam gre v vlogi afektirane malomeščanske vsiljivke na začetku filma strašno na živce. Postopoma spoznamo, da pod to masko živi občutljiva ženska z vsemi slabostmi slehernika.

Vesna za najboljšo stransko moško vlogo

Jonas Žnidaršič za vlogo vodje kriminalistovv filmu Dedek gre na jug

Utemeljitev: V tem pisanem filmu, polnem zanimivih likov, nas je še posebej prepričal policijski inšpektor, ki uspe kljub omejenemu času svojemu liku dati karakter, pri tem pa mu uspe mala bravura.

Vesna za najboljšo fotografijo

Simon Tanšek

za film Orkester

Utemeljitev: Filmska fotografija v filmu dosega zavidljiv profesionalni in estetski nivo. Natančno gradi vizualno identiteto filma s črno-belo fotografijo, izostrenimi kompozicijami, natančno osvetlitvijo, igranjem s premiki dogajanja na vzporedne ekrane. Zadržano, a občuteno uspe ustvariti povsem samosvoj avtorski izraz.

Vesna za najboljšo izvirno glasbo

Gregor Strniša

za film Pošvedrani klavir

Utemeljitev: Glasba v filmu Pošvedrani klavir je tudi sama pošvedrana, vendar duhovita, kot je duhovit film sam. Preko nje se potopimo v klavir in zgodbe, ki ga ovijajo. Ko avtor v filmu molči, njegova glasba še kako pripoveduje.

Vesna za najboljšo montažo

Andrej Nagode, Matic Drakulić

za film Jezdeca

Utemeljitev: Presenetljivi preskoki in preizkusi prehajajo v samo občutenje junakov in dogajanja. Montaža je tenkočutna – poigrava se in hkrati ohranja natančnost ter vzpostavi ritem, ki ključno nadgradi zgodbo in sooblikuje filmsko doživetje.