Slovenski superračunalniški centri znova odprli svoja vrata

Slovenija, 30. oktober 2022 – Zdaj že minuli torek, 25. oktobra 2022, so slovenski superračunalniški centri po Sloveniji znova odprli svoja vrata. Na kratkih predstavitvah in vodenih ogledih po sistemskih sobah so se zvrstile skupine radovednih osnovnošolcev in srednješolcev, največ tistih, ki jih računalništvo in tehnologija tudi sicer zelo zanimata.

Obiskvavalci so gostiteljem zastavili veliko vprašanj, na primer koliko stane superračunalnik, kaj se zgodi v primeru izpada električne energije, kakšna je življenjska doba superračunalniških grafičnih kartic ter superračunalnikov, kolikšna je poraba energije, in podobno.

Na ogled je bilo kar šest slovenskih superračunalnikov

Vodeni ogledi so potekali na v superračunalniškem centru EuroHPC Vega na IZUM v Mariboru, v podjetju Arctur v Novi Gorici so si obiskovalci lahko ogledali Arctur-2, v Novem mestu na Fakulteti za informacijske študije superračunalnik HPC Trdina, na Kemijskem inštitutu v Ljubljani Ažmanov računski center ter superračunalniške gruče Akademske in raziskovalne mreže Slovenije – Arnes in Instituta »Jožef Stefan« v računskem centru Instituta.

Primeri uporabe superračunalnikov

Ob dnevu odprtih vrat se je odvil še spletni dogodek s predstavitvijo primerov uporabe superračunalnikov. Jure Borišek s Kemijskega inštituta je predstavil uporabnost superračunalniških zmogljivosti pri odkrivanju novih kemijskih orodij za boj proti s starostjo povezanimi boleznimi, Iztok Lebar Bajec s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani se je poglobil v razvoj slovenskih jezikovnih tehnologij, Jazmín Aguado Sierra iz superračunalniškega centra v Barceloni pa je predstavila uporabo najzmogljivejšega slovenskega superračunalnika EuroHPC Vega pri simulacijah elektrofiziološkega obnašanja srčnih prekatov.

