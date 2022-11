Od 1. novembra nižja cena toplote za naročnike Energetike Ljubljana

Ljubljana, 2. november 2022 – Energetika Ljubljana obvešča svoje naročnike, da lahko uporabniki daljinskega ogrevanja, ki ga zagotavljajo s 1. novembrom, pričakujejo znižanje variabilne cene toplote, in sicer za dobrih 13 odstotkov. Po novem cena toplote v Ljubljani znaša 79 evrov na megavatno uro, kar je za 12 evrov manj od do sedaj veljavne cene (91,4 EUR/MWh). Kot sporočajo, je ključen razlog, da so lahko v Energetiki Ljubljana znižali ceno toplote, da so nižji pričakovani stroški goriv do konca letošnjega leta. Zaradi ugodnih vremenskih pogojev je možna ugodnejša struktura porabe goriv – več proizvodnje iz premoga ter poraba cenejšega ELKO namesto plina, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Za koliko se bodo znižali stroški ogrevanja?

Skupni mesečni strošek ogrevanja za mesec november 2022 bo v primerjavi nove cene toplote (79,1 EUR/MWh) s prej veljavno ceno (91,4 EUR/MWh) in ob upoštevanju vseh dajatev in DDV:

za povprečno stanovanje v velikosti 70 m 2 nižji za okvirno 11 evrov in bo znašal okvirno 84 evrov,

nižji za okvirno 11 evrov in bo znašal okvirno 84 evrov, za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa nižji za okvirno 37 evrov in bo znašal okvirno 295 evrov.

Skupni letni strošek ogrevanja za leto 2022 pa bo v primerjavi nove cene s prej veljavno ceno ter ob upoštevanju vseh dajatev in DDV:

za povprečno stanovanje v velikosti 70 m 2 nižji za okvirno 24 evrov in bo znašal okvirno 834 evrov,

nižji za okvirno 24 evrov in bo znašal okvirno 834 evrov, za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa bo višji za okvirno 86 evrov in bo znašal okvirno 2.718 evrov.

*Opomba: Pri izračunu letnega stroška je ob variabilni ceni toplote od januarja do avgusta 2022 upoštevan 22-odstotni DDV, od septembra do decembra 2022 pa 9,5 odsotni DDV.

Primerjava skupnih stroškov daljinskega ogrevanja v Sloveniji

Iz spodnjega prikaza je razvidna aktualna primerjava skupnih stroškov daljinskega ogrevanja v Sloveniji, iz katerega je posebej razvidna tudi pozicija daljinskega ogrevanja v Ljubljani, ki izkazuje, da je daljinsko ogrevanje v Ljubljani med cenovno ugodnejšimi:

Opomba: Za izračun letnega stroška ogrevanja (z dajatvami in brez DDV) je upoštevano povprečno stanovanje v bloku (70 m2) in hiša (200 m2). Upoštevani so povprečni meteorološki pogoji. Stavba je energijskega razreda D (80 kWh/m2), upošteva se ogrevanje in centralna priprava tople sanitarne vode. Gre za »tipično stanovanje oz. hišo« – v praksi se lahko ti med seboj razlikujejo (glede na energetsko učinkovitost stavbe, potrošniške navade …).

Ali lahko pričakujemo še kakšne spremembe v tem letu?

Kot so še sporočili iz Energetike Ljubljana, se predvidoma do konca tega leta spremembe cene toplote v Ljubljani ne načrtujejo. Ključni energenti za proizvodnjo toplote v sistemu daljinskega ogrevanja Ljubljane so premog, lesna biomasa, plin in/ali ELKO (ki lahko nadomešča plin).