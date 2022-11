Mali poslovni odjemalci upravičeni do pomoči zaradi visokih povišanj cen energentov le za obdobje od junija do avgusta letos

Ljubljana, 2. novembra 2022 – V torek, 1. novembra 2022, se je začel vnos elektronskih vlog za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v aplikacijo, ki jo je vzpostavila javna agencija SPIRIT Slovenija. Trenutno agencija SPIRIT Slovenija prejme okoli 100 vlog na uro, pri čemer mnogo vlagateljev sodi med male poslovne odjemalce. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija opozarjata, da lahko mali poslovni odjemalci oddajo vlogo za pomoč le za obdobje od junija do vključno avgusta 2022. V obdobju od 1. septembra letos so ti upravičenci namreč deležni regulirane cene električne energije in zato skladno z zakonom od 1. septembra niso upravičeni do pomoči.

Prav tako pozivajo upravičence, da pred vnosom vlog pozorno preberejo in upoštevajo navodila za izpolnitev vloge in odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na spletni strani SPIRIT Slovenija.

V skladu s 3. členom Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) mali poslovni odjemalci, katerih povprečna letna poraba plina ne presega 100 MWh oziroma je njihova priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč vseh merilnih mest električne energije enaka ali manjša od 86 kW, od septembra do decembra 2022 niso upravičeni do pomoči.

Dodatno opozarjajo vse upravičence, da v vlogi oddajo podatke v megavatnih urah (MWh) in ne kilovatnih urah (KWh). Ceno na enoto torej vpišejo v EUR/MWh, porabo pa v MWh.



CELOSTNA INFORMACIJA o ukrepu pomoči gospodarstvu:

Vse informacije o ukrepu pomoči gospodarstvu, dostop do aplikacije in odgovori na najpogostejša vprašanja so dostopni na tej povezavi.

Povezava na Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.