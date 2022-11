V Ljubljani vse več nasilja, a se pristojni še vedno sprenevedajo, da ga ni

Ljubljan, 6. november 2002 – Nekoč t. i. Bela Ljubljana, opevano in mirno mestece postaja kraj, kjer je takšno in drugačno nasilje čutiti že skoraj na vsakem koraku.

Tako je včeraj, 5. novembra, po slovenskem spletu zaokrožil posnetek, kjer je stranka brez vsakršne kulture, napadla prodajalca balkanske hitre prehrane v lokalu Nobel burek. Zgodilo se je na križišču Slovenske in Šubičeve ceste v strogem centru Ljubljane.

Po posredovanju gosta “Žana”, ki je srbohrvaško govorečega nasilneža podrl na tla, da bi ga umiril, je slednje dejstvo izkoristilo par drugih gostov, ki so nasilneža dobro obrcali.Še več, vse skupaj se je prav neugledno preselilo na Slovensko cesto, kjer so nekateri gosti Nobel bureka stekli za bežečim nasilnežem, ki jo je medtem ucvrl v smeri Kongresnega trga ter ga ponovno obdelali s pestmi in nogami.

Ljubljana, ki se je v zadnjem desetletju že dodobra spremenila v marsikaj drugega kot pa “najlepše mesto na svetu”, kot ga v poceni reklamo, imenujejo nekateri, predvsem pa to rad poudarja ljubljanski župan Janković, čeprav ta beleži vedno več nasilja in tudi sumljivih tipov po ljubljanskih ulicah.

Ne nazadnje je že javna skrivnost, da so afriški azilanti prevzeli preprodajo droge v nekaterih predelih mesta Ljubljane. Še posebej je to očitno na področju Metelkovi, kjer gredo preprodajalci v nos, celo “staroselcem” Metelkovo mesto (AKC Metelkova mesto je avtonomni kulturni center, ki se nahaja v središču Ljubljane v severnem delu kompleksa nekdanje vojašnice iz časa Avstro-Ogrske ob Metelkovi cesti).

Ropi raznih tipov na skuterjih po Ljubljani, pa so tudi že vsakdan. V Šiški je ponoči cel kaos okoli lokalov z balkansko prehrano in bari na Celovški. Policije pa ni od nikoder oz pride praviloma »nekoliko« prepozno.

Slednjemu se ni za čuditi, saj morajo policisti poleg raznoraznih tipov, kot je ta iz video posnetka, loviti še ilegalce, ki sedaj kar letijo čez mejo, odkar so ograje na meji podrli zadnjih desetih dneh je bilo obravnavanih skoraj dva tisoč (2000) nezakonitih prehodov državne meje!

Medtem, ko denar tako leti “čez ograjo”, se Ljubljana spreminja v nerazpoznavni prenaseljen konglomerat, kjer je nasilje že dodobra vstopilo na ulice. Nekoč pa mesto, kjer so bili otroci varni na cestah, starejši preskrbljeni in niso delali samomorov iz obupa, meščani navajeni na mir in red….

In, kaj naj povprečni Ljubljančan/ka, kolikor jih je še ostalo, od svojega rodnega mesta sploh še pričakuje, če bo šlo tako naprej!? Ne veliko, če se pristojni stanje resno ne bodo lotili. A kot vse kaže zdaj se delajo, kot da se nič ne dogaja.

A se! Dejstvo je namreč, da je Ljubljani vse več nasilja, a se pristojni še vedno sprenevedajo, da ga ni. Je!/Pripravil: M. Lovrečič/Fotografije le ponazoritvene: @Ljubljanske novce