Kako bomo volili lokalno oblast?

Letos je v Sloveniji prava volilno leto, saj smo že opravili volitve v Državni zbor, v pripravi je drugi krog predsedniških volitev – 13. novembra, no in tu so še lokalne volitve – 20. novembra, konec novembra, natančneje v nedeljo, 27. novembra 2022, pa bo potekalo še glasovanje o treh zakonodajnih referendumih, in sicer o noveli Zakona o vladi, noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Letos bodo opravljene tudi volitve v državni svet, in sicer se bodo te odvijale 23. in 24. novembra 2022.

Tokrat smo se osredotočili na lokalne volitve, druge volitve pa smo aktivno povezali s stranjo Državne volilne komisije (DVK), kjer so opredeljeni tako postopki kot rezultati (parlamentarne 2022, so tak primer).

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, bo v nedeljo, 4. decembra 2022.

Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu.

Na lokalnih volitvah bomo volivke in volivci izbrali 212 novih ali starih županov. Istočasno bodo izbirali občinske in mestne svetnike. Opravljene pa bodo tudi volitve članov svetov četrtni, krajevnih in vaških skupnosti.

Število kandidatk in kandidatov za župana/županjo:

Število kandidatov za župana (mestne občine – 12):74

Število kandidatov za župana (ostale občine – 200): 544

Število kandidatov za župana/županjo (skupaj): 618

Število kandidatk in kandidatov za članice/člane mestnih in občinskih svetov:

Število kandidatov za člane mestnih svetov (mestne občine):3.446

Število kandidatov za člane občinskih svetov (ostale občine):15.224

Število kandidatov/kandidatk za občinske in mestne svete (skupaj):18.670

Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS. Kako in pod katerimi pogoji državljani in državljanke ter seveda tujci volijo na lokalnih volitvah je določeno z zakonom, ki pravi – povezava na Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)./LN/