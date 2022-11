Ali bodo demokrati izgubili tako senat kot kongres?

Washington, 7. november 2022 – Več kot 40 milijonov Američanov naj bi že glasovalo na volitvah za kongres, in sicer pred vmesnimi volitvami, ki se bodo odvijale ta torek. Gre za volitve, ki so ključne za republikance, ki so že v nedeljo napovedali, da bodo v drugi polovici štiriletnega mandata demokratskega predsednika Joeja Bidna od demokratov prevzeli nadzor nad obema domovoma kongresa.



Kot je znano se za 435 sedežev v predstavniškem domu in 35 od 100 sedežev v senatu borijo tako trenutno vladajoči demokrati, kot na zadnjih predsedniških volitvah poraženi republikanci. Demokrati imajo pred volitvami jutrišnjimi volitvami najmanjši nadzor v obeh domovih od začetka leta 2021, kar je Bidnu omogočilo, da je napredoval pri nekaterih svojih zakonodajnih prednostnih nalogah, pogosto v primerjavi s tako rekoč konsolidiranim nasprotovanjem republikanskih zakonodajalcev.

Trenutno CNN napoveduje, da republikanci vodijo na 216 parlamentarnih volitvah, kar je malo manj od 218, potrebnih za večino v 435-članskem domu, demokrati pa imajo prednost v 199 volitvah, pri čemer je 20 sedežev še ni jasno komu naj bi pripadli

Ena od vidnejših spletnih strani za volitve v ZDA, fivethirtyeight.com, daje prednost republikancem, in sicer 55-odstotno možnost za zmago za kongres in za senat kar 84-odstotno verjetnost, da bodo ti premagali demokratske in prevzeli nadzor v predstavniškem domu.

Kot kažejo napovedi različnih analitikov demokratom, ne kaže dobro, saj njihove napovedi pravijo, da naj bi ti izgubili nadzor tako v senatu kot kongresu. Če pa bi se to res zgodilo, bi imel tako in tako neprepričljivi Biden kar veliko težav v naslednjih dveh letih, preostalega dela, svojega predsedniškega mandata./J.T./Foto: arhiv @LJNovice/