PUBEC 2022 presegel vsa pričakovanja

Maribor, 7. november 2022 – Salon štajerskih mladih vin Pubec postaja najodmevnejši vinski dogodek v štajerski prestolnici. V petek, 5. novembra je kot uvertura v Martinov teden navdušil več kot 650 zbranih poznavalcev in ljubiteljev vina ter kulinarike. Arkade mariborskega gradu, ki so se za ta večer obarvale v rumeno pa so dokazale, da vinski dogodek sodi v osrčje Maribora.

18 štajerskih vinarjev se je predstavilo z mladimi vini, ki napovedujejo odlično vinsko letino. Sodelovanje, skupna promocija in srčno povezovanje, ki so temelj projekta, klene štajerske vinarje povezuje v celoto že 8 let in tako ostaja unikum tovrstnih združenj, kjer želijo vinarji z ramo ob rami s promocijo mladih vin povečati njihovo ter prepoznavnost Štajerske kot vinorodnega okoliša, tako doma kot v tujini.

7. SALON ŠTAJERSKIH MLADIH VIN – Mlado vino Pubec letnika 2022 je v prodaji od 27. oktobra 2022. Z dogodkom 7. Salon štajerskih mladih vin pa je doživelo svojo veliko premiero pred več kot 650 vinskimi poznavalci in ljubitelji. Salon, ki je bil že drugič na lokaciji pod arkadami mariborskega gradu, v biseru kulturne dediščine Maribora, je presegel vsa pričakovanja in dokazal, da je s povezovanjem mogoče premikati meje.

Organizator, agencija Mediaspeed, je z obiskom 7. Salona štajerskih mladih vin v Mariboru več kot zadovoljna, saj je večina vstopnic pošla že v predprodaji. Z odlično kombinacijo vin in štajerske kulinarike ter ob glasbeni kulisi odličnega dueta Okustični so številni obiskovalci skočili v Martinov teden. Množičen obisk salona pa je dokaz, da se zanimanje za štajerska vina povečuje. Dogodek v ospredje postavlja predstavitev štajerskega mladega vina, kot prvega produkta in pokazatelja aktualne vinske letine, ne smemo pa pozabiti tudi na edukacijo o kulturi pitja vina.

Dogodka so se udeležili številni znani Mariborčani, ob aktualnem županu, Saši Arsenoviču še trije županski kandidati: dr. Vojko Flis, Franc Kangler ter Lidija Divjak Mirnik. Da mu štajerska kri teče po žilah nikoli ni skrival glasbenik Marko Kocjan – Emkej, ki tovrstne projekte s srcem podpira. Prav tako se je dogodka udeležila aktualna vinska kraljica Ana Protner. Med pubeci in kot naslovni obraz projekta za 2022 pa tudi mariborska vinska kraljica, Neža Jarc. Z mladim vinom je nazdravljal nekdanji smučar Peter Pen.

Letos se je prvič zgodil tudi Pubec po pubecu, after party v Grajski kavarni v pritličju Mariborskega gradu, kjer so se zbrani zabavali do ranih jutranjih ur. Celoten izkupiček od prodaje vstopnic je organizator doniral društvu za pomoč osebam z motnjami v razvoju Namesto pike vejica.

P za PUBECA, Promocijo in Povezovanje – Glavni cilji projekta tudi po osmih letih ostajajo povezovanje, promocija in povečanje prodaje.

Blagovna znamka Pubec – Štajersko mlado vino je bila osnovana s ciljem predstavitve odličnih štajerskih vinarjev na slovenskem trgu skozi produkt mladega vina – Pubec, ki jih prepoznamo po obešanki z rumenim metuljčkom.

S povezovanjem vinarjev v enovito, prepoznavno zgodbo projekt omogoča tudi dvig konkurenčnosti na domačem trgu in v tujini. Skupni nastopi na trgih in predstavitvah tako doma kot v tujini so ključ promocije, obenem pa projekt prinaša tudi dvig odličnosti same destinacije oziroma regije. Tovrsten skupni nastop v segmentu mladih vin prinaša tudi trajni učinek, s celoletnimi marketinškimi in komunikacijskimi aktivnostmi pa se dviguje konkurenčnost in prepoznavnost štajerskih vin. Vinarji priključeni projektu zaznavajo večje povpraševanje in za 40% višjo prodajo mladega vina.

Projekt »Pubec« tako ni omejen le na promocijo mladih vin, ampak predstavlja tudi vzvod in orodje za večjo prepoznavnost vseh štajerskih vin in vinarjev na domačem trgu in v tujini.

Osmo leto pa utrjuje promocijo tudi na strani gostinskih lokalov, restavracij in hotelov, kjer se uveljavljajo t. i. Pubecplaci. Pubecplac že takoj na vhodu prepoznamo po okrogli nalepki z rumenim metuljčkom, v notranjosti pa dejstvo, da lahko naročite vino Pubec, oznanjajo tudi plakati in namizna stojala, s katerimi se Pubeci združujejo v enotno vizualno komunikacijo, ki je uporabna tudi na socialnih omrežjih. Pomemben aspekt sodelovanja pa je tudi javno-zasebno partnerstvo z Zavodom za turizem Maribor. V javnem zavodu tovrstne iniciative podpirajo in se s svojim delovanjem tudi sami trudijo dvigniti kvaliteto vinskih prireditev, ki strmijo k edukaciji uporabnika ter mu v stičiščih, kot je Hiša Stare trte, poskušajo predstaviti in odkriti pomembnost vinarstva na Štajerskem.

KDO SO PUBECI 2022? – Tudi letos je v projekt združena raznolika druščina vinarjev, med katerimi najdemo največje vinske kleti in tudi manjše, družinske vinogradnike. Pubeci 2022 so Vinogradništvo Cvitanič, Hiša vin Emino, Vino Falot, Kmetija Fleisinger, Vinarstvo Hafner, Vinogradi Horvat, Vino Jarc, Vina Jaunik, Vino Krajnc, Vino Leber, Vinogradništvo Mukenauer, Vinogradništvo Mulec, Puklavec Family Wines, Radgonske gorice, Rigo Vino, Steyer vina, Winery Toplak in Vino Valdhuber.

Kje se bodo Pubeci še predstavili? – V soboto 5. novembra se je 15 štajerskih vinarjev predstavljajo v Celju. Obiskovalci nakupovalnega središče Citycenter, ki je Pubece gostil že 6 leto, so tudi tokrat izkazali izjemno zanimanje za štajersko mlado vino.

Pubeci 2022 se bodo letos predstavili še na:

8. november 2022 – Martinovanje s Pubeci v Europarku v Mariboru

17. in 18. november 2022 – Slovenski festival vin, Cankarjev dom, Ljubljana

18. november 2022 – Pubeci v Aleji – Nakupovalno središče Šiška, Ljubljana

KAJ JE »PUBEC«? – S projektom »Pubec«, kakor se imenuje tudi skupna blagovna znamka, se ustvarja povezovanje štajerskih vinarjev, ki pridelujejo mlado vino. Z enotnim in celovitim pristopom na trgu štajerski vinarji želijo doseči večjo prepoznavnost in moč na slovenskem trgu ter tudi na trgu sosednjih držav.

Promocija in prepoznavnost vinarjev, ki skupaj nastopajo na trgu ter predstavljajo Štajersko kot glavno destinacijo za mlada vina, ter mladega vina kot posebne »zvrsti« in večja priljubljenost le-tega, sta prav tako pomembna cilja projekta.

KDO JE »PUBEC«? – »Pubec« – ime, ki ga vsi Slovenci prepoznajo kot nekaj štajerskega. »PUBEC« je štajerski izraz za fanta, dečka. »Pubec« ali fant kot dorasel mlad moški v projektu »PUBEC« nagajivo simbolizira mlado vino. Obenem se poimensko sklada s Štajersko regijo, ki jo projekt kot tak tudi povezuje. V enem nazivu povezuje dvoje; v prenesenem pomenu mladostno nagajivost mladega vina in regijo, iz katere le-to izhaja.

Ni vsako mlado vino Pubec. Pubec je mlado vino, ki ga pridelajo štajerski vinarji, pridruženi k projektu Pubec. Pubeci se zavedajo pomena povezovanja in sodelovanja, podpirajo skupni nastop, imajo znanje in kvalitete, da postavljajo Štajersko na zemljevid kot top vinsko destinacijo. Biti Pubec je več kot le biti vinar ali pridelovalec vina. Je moralna obljuba vračati lokalnemu okolju in doprinesti družbi ter razvoju. Biti Pubec je zaveza k trajnostno naravnanem turizmu, k varovanju okolja in k ozaveščanju o pitju vina. Biti Pubec je ponos in veselje.

MLADO VINO »PUBEC« – KARAKTERISTIKE – Mlado vino »Pubec« je belo vino, lahko je bela sorta ali mešano belo vino, zvrst iz vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija. Vino vsebuje med 10,5 in 12,5 vol % alkohola in spada med suha ali polsuha vina z vsebnostjo skupnih kislin med 5,5 in 7,00 g/l. Vsebnost nepovretega sladkorja do največ 12 gramov. Mlado vino »Pubec« vsebuje nizke vsebnosti prostega in skupnega žvepla. Glavne senzorične lastnosti mladega vina »Pubec« so sijoč videz, iskriva barva, po vonju je prijetno dišeč z nežno zaznavno cvetno-sadno cvetico in po okusu ima poudarjeno svežino, iskrivost, lahkotnost, sadnost, pitnost in harmoničnost. Mlada vina Pubec prepoznamo tudi po tem, da vrat steklenice krasi značilna obešanka z znanim rumenim metuljčkom.