Namig za ljubitelje filmov: Komedija – »Kjer je oporoka, tam je vojna…«

Ljubljana, 7. november 2022 – Ta teden se bomo v kinematografih nasmejali prigodam pohlepnih sorodnikov, ki si bodo skušali vsak na svoj način prilastiti bogastvo umirajoče tete v komediji Zapuščina.

V komediji zaigrajo izvrstna igralska imena – Toni Collette, Anna Faris, Kathleen Turner, David Duchovny, Ron Livingston in Rosemarie DeWitt, film pa je režiral in zanj napisal scenarij Dean Craig.

UNSEEN UNSEEN

Premierno projekcijo komedije si boste lahko ogledali v sredo, 9. novembra, v ljubljanskem Koloseju.

ZGODBI: Sestri Macey in Savanna (zaigrata ju Toni Collette in Anna Faris) skušata na smrt bolno teto Hildo (Kathleen Turner) pridobiti na svojo stran, v upanju da bosta deležni njenega bogatega premoženja. Na obisku pri njej pa ugotovita, da nista edini, ki bi si radi prilastili bogastvo – k umirajoči teti na obisk so prišli tudi drugi grabežljivi sorodniki – sestrična Beatrice (Rosemarie DeWitt) in bratranec Richard (David Duchovny), ki si na vse pretege skušata pridobiti naklonjenost svoje umirajoče tete in s tem obogateti.

IGRALSKA ZASEDBA: Toni Collette, Anna Faris, Kathleen Turner, David Duchovny, Ron Livingston, Rosemarie DeWitt

Režija in scenarij: Dean Craig

PRODUCENTI: Alison Benson, Sarah Gabriel, Marc Goldberg, Sarah Jessica Parker, Brianna Lee Johnson

IZVRŠNI PRODUCENTI: René Besson, David Haring, Josh Kesselman, Christian Mercuri, Roman Viaris-de-Lesegno, Claire Demere, Chloe Ifshin

ŽANR: komedija