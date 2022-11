Letošnji prejemnik nagrade ITM Izvoznik leta je podjetje DEWESoft

Ljubljana, 9. novembra 2022 – Mednarodni izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ (ITM), ki poteka pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija je z včerajšnjo svečano podelitvijo diplom uspešno zaključila že petnajsta generacija slušateljev. Na dogodku je bil že deveto leto zapored simbolično nagrajen tudi ITM Izvoznik leta 2022 – podjetje DEWESoft, d. o. o., – ki je bil izbran med udeleženci preteklih generacij programa ITM.

Zbrane je uvodoma pozdravil Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija, ki je poudaril, da agencija slovenskim podjetjem že dobro desetletje in pol ponuja mednarodni program izobraževanja s priznanimi tujimi strokovnjaki. »Izvozna podjetja predstavljajo gonilo slovenskega gospodarstva. Prav zato je ena glavnih nalog naše agencije spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij, s čimer prispevamo tudi k povečanju in razpršenosti slovenskega izvoza. To dosegamo tudi z mednarodnim izobraževalnim programom ITM, ki predstavlja pomembno izhodiščno točko v vrsti izobraževanj, ki jih ponujamo slovenskim izvoznikom. Z odličnimi vsebinami programa skušamo v podjetja ‘pripeljati’ znanje ter jim s tem prihraniti veliko časa in sredstev zaradi napačnih poslovnih odločitev. Veseli nas, da je vse več podjetij, ki verjamejo, da je vlaganje v znanje in kompetence zaposlenih ključnega pomena, s čimer si postavljajo trdne temelje in si odpirajo pot v stabilno vstopanje na tuje trge. Ponosni smo na vse naše ITM diplomante, saj jih odlikujeta zavedanje in volja, da je izvoz ključen za nadaljnjo rast in razvoj njihovega podjetja.«

Martina Vazzoler, predstavnica ITM fundacije in strokovnjakinja za internacionalizacijo podjetij, ki je v okviru letošnjega izobraževanja ITM izvajala program Passport to Export, poudarila pomen nenehnega učenja in razvoja kompetenc. »Pomembno se je učiti od najboljših, še pomembneje pa je najti svojo pot poslovne in osebne rasti. Živimo v času vseživljenjskega učenja. Kompetence so vaša prihodnost in prihodnost vašega podjetja. Ljudje naredijo razliko, ne tehnologija. Ta je le orodje za to,” je dejala udeležencem ter jih pozvala, naj nenehno izpopolnjujejo svoje znanje.

V nadaljevanju je dr. Tomaž Šuklje, so-ustanovitelj in vodja poslovnega razvoja podjetja Qlector ter diplomant ITM izobraževalnega programa, spregovoril o AI platformi za vodenje proizvodnje ter o digitalizaciji skozi industrijo 4.0, ki revolucionarno spreminja način, kako podjetja proizvajajo, izboljšujejo in distribuirajo svoje izdelke. Predstavil je, kako v svoje proizvodne obrate in celotno poslovanje vključevati nove tehnologije, ki vodijo k večji avtomatizaciji in optimizaciji procesnih izboljšav. Med njimi je tudi t. i. digitalni dvojček, orodje, ki pomaga pri izboljšanju prenosa informacij in preslika realni svet v digitalnega. »Vendar pa se vsa čarovnija dodane vrednosti v podjetju zgodi v kombinaciji zaposlenih, materialov in strojev. Ključni element je še vedno človeški dejavnik.« Na koncu je podal tudi nekaj nasvetov za uspešen prodor in poslovanje na tujih trgih.

Na dogodku je bil svečano razglašen tudi ITM izvoznik leta 2022, ki je bil izbran med dosedanjimi udeleženci programa. Komisija je za zmagovalca izbrala podjetje DEWESoft, d. o. o. iz Trbovelj, ki je izstopalo po visokih, pozitivnih vrednostih izbranih objektivnih kazalnikov in je hkrati doseglo visoko oceno razvoja in delovanja mednarodnega poslovanja podjetja. Sicer pa so bili med letošnjimi finalisti še Intersocks d. o. o., Elaphe d. o. o., ALPOD d. o. o. in ETREL d. o. o. Metodologija izbora je temeljila tako na kvantitativnem kot kvalitativnem vrednotenju doseganja rezultatov in delovanja podjetij, udeleženih v prvih petnajstih generacijah programa ITM Slovenija. Temeljila je na naboru objektivnih kazalnikov za leto 2021 oziroma trendnih pokazateljih za obdobje petih let na področju finančne uspešnosti, učinkovitosti poslovanja, strukture in tržnih deležev na mednarodnih trgih ter zaposlovanju. Drugi del vrednotenja je izhajal iz kvalitativnega vrednotenja aktivnosti na področju mednarodnega poslovanja z vidika kulture podjetja, motivacije zaposlenih, razvoja izdelkov, inovacij, izobraževanja in proaktivnosti delovanja na mednarodnih trgih.

Podjetje DEWESoft razvija in izdeluje visoko kakovostne merilne instrumente in merilno tehniko za zajem podatkov, testiranje in merjenje vseh vrst fizičnih fenomenov. Uporabljajo jih v najnaprednejših laboratorijih po vsem svetu za razvoj raket in satelitov, novih varnejših vozil in izdelkov, ki izboljšujejo vsakdanje življenje. Imajo 18 podružnic po svetu in prodajajo v več kot 50 državah, med njihovimi kupci pa so tudi NASA, Evropska vesoljska agencija ESA, General Motors, Boeing, Airbus, Porsche, BMW, Audi, indijski vesoljski program in Volvo. Dr. Jure Knez, predsednik podjetja Dewesoft, d. o. o., je ob prevzemu priznanja povedal: »Pravi uspeh v življenju je, da delaš tisto, kar te veseli, da te pri tem vodi strast, si iskren in to potem čutijo tako tvoje stranke kot tudi zaposleni. Predvsem pa je treba zaupati. Sebi in zaposlenim. Zato ta nagrada pripada vsem zaposlenim, je priznanje naši ekipi zaposlenih za odlično opravljeno delo tako doma kot tudi v podjetjih po svetu. Svet je poln izzivov, ki so, če jih znamo prav razumeti, hkrati izjemna priložnost za rast in učenje ter napredek podjetja. In ta nagrada je dokaz, da nam gre to dobro od rok.”

Nagrada ITM izvoznik leta je bila letos podeljena že devetič, dosedanji prejemniki pa so bila podjetja Xlab, Metra inženiring, Strip’s, Špica International, Geneplanet, Seltron, Eurotronik Kranj in Termo Shop.

Letos je bilo v program ITM vključenih 13 udeležencev iz malih in srednje velikih podjetij z željo po širitvi izvozne dejavnosti, in sicer: BASS d. o. o., Pivovarna VIZIR d. o. o., KOČEVAR d. o. o., ROLTEK d. o. o,. ELPRO LEPENIK & Co. d. o .o., IZOP-K d. o. o., ALGIT d. o. o., Kovinopasarstvo Rehar, d. o. o., SILVAPRODUKT d. o. o., TU-VAL d. o. o., ESSENTIA PURA d. o. o., TRILOBIT d. o. o. in Cesi d. o. o. Udeleženci programa so svoje delo v podjetju osem mesecev aktivno združevali s strokovnim usposabljanjem. To je bilo izpeljano na štirih dvodnevnih in treh poldnevnih delavnicah, na katerih so s pomočjo tujih svetovalcev pripravili izvozni načrt, ki je podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop podjetja na tuje trge, na dveh dvodnevnih mednarodnih seminarjih v Ljubljani ter petdnevnem sklopu mednarodnih seminarjev v Lidköpingu na Švedskem z odličnimi tujimi predavatelji, vrhunskimi strokovnjaki na svojih področjih, ki poleg teoretičnih podajajo predvsem praktična znanja in izkušnje./LN/SPIRIT/