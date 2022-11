Prijava za nekatere posebne oblike glasovanja na predsedniški in lokalnih volitvah le še danes

Ljubljana, 9. november 2022 – Pred nedeljskim, 13. novembra, drugim krogom predsedniških volitev je še danes, 9. novembra, možno oddati zahteve za nekatere posebne oblike glasovanja, kot sta glasovanje izven okraja stalnega prebivališča in glasovanje na domu zaradi bolezni.

Referendum Arhivi – volilna skrinjica Foto: Aleš Beno, Ljubljana, Slovenia, 08.06.2014

Seveda pa na naslovu stalnega bivališča, tako danes, 9. novembra, kot jutri, 10. novembra, lahko glasujete predčasno, med 7. in 19. uro, na voliščih – svojega stalnega bivališča – aktivna povezava na naslov volišč za predčasno glasovanje.

Kot je znano se v drugem krogu merita Anže Logar (doktor upravnih znanosti, Poslanec državnega zbora – Predlagatelj: dr. Romana Jordan – skupina volivcev) zmagovalec prvega kroga in Natašo Pirc Musar (doktorica pravnih znanosti, Odvetnica – Predlagatelj: Biserka Marolt Meden – skupina volivcev), ki je v prvem krogu zasedla drugo mesto.

V takšnem vrstnem redu bosta kandidata tudi navedena na glasovnicah v drugem krogu volitev predsednika republike, torej pod številko 1 Anže Logar in pod številko 2 Nataša Pirc Musar.

Velja vedeti, da bodo na predčasnih volitvah glasovnice imele (morajo imeti!) dva žiga, poleg žiga Državne volilne komisije spodaj na sredini tudi žig okrajne volilne komisije v levem spodnjem kotu.

Drugi krog glasovanja na volitvah predsednika oz. predsednice republike pa bo po rednem postopku v nedeljo, 13. novembra 2022. No, velja dodati, da se bo volilo tudi na t. i. omnia voliščih, ki so namenjena tistim volivkam in volivcem, ki so se prijavili, da bodo glasovali izven kraja svojega stalnega bivališča. Volivke in volivci morajo imeti pred oddajo svojega glasu s seboj veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list).

In še to! Danes, 9. novembra, je tudi zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti na lokalih volitvah, ki bodo 20. novembra. /J.T./Fotografije: LJNovice/