Hrvaške del schengenskega območja; Slovenija del emigrantskega žepa

Bruselj, 10. november 2022 – Evropski poslanci so danes, 10. novembra, na plenarnem zasedanju pričakovano podprli pristop Hrvaške k schengenskemu območju, saj ta po njihovi oceni izpolnjuje vse potrebne pogoje, da postane članica območja brez mejnega nadzora.

Meja Schengenskega prostora

Končno odločitev o odpravi nadzora na notranjih mejah mora zdaj soglasno sprejeti Svet EU-ja, ki bo zeleno luč predvidoma prižgal na zasedanju notranjih ministrov EU-ja 8. decembra. Na tem zasedanju bodo države članice odločale tudi o vstopu Romunije in Bolgarije. Tako bi lahko vse tri države 1. januarja skupaj vstopile v schengen.

Kot je znano, ima Hrvaška z Bosno in Hercegovino 1011,4 km kopenske meje, s Srbijo 355 km in Črno goro 22,6 km, torej skupaj 1.321 km z državami, ki niso v EU, kar pomeni, da je to meja, ki mora biti deležna posebnega nadzora po schengenskih pravilih. A je dejstvo, da je ta luknjasta kot bohinjski sir, saj čeznjo derejo ilegalci, ki jih v stotinah polovi slovenska policija na slovenskem ozemlju, in sicer na meji s Hrvaško, ki je dolga kar 667,8 km.

V luči podiranja ograje na slovenski južni meji – s Hrvaško – se zato upravičeno velja vprašati, kaj bo zdaj vplivalo na varnost Slovenije in oviralo tisoče, ki čakajo na svojo priložnost za prehod meje na severu Bosne, Srbije pa tudi Črne gore?

In tudi, ali imamo v Slovenji dovolj prostora za vse te “azilante”, kot trdi ministrica Bobnarjeva, da bodo vsi dobili ta status?

Kaj bodo naredile naše sosednje države – Italija, Avstrija pa tudi Madžarska – pa sploh ni vprašanje.

In če je bil to načrt nekaterih, da nam ne pustijo izbire in nas spet zaprejo nazaj na Balkan, jim to tudi uspeva. Tudi zato, ker nismo jasno opredelili odgovornosti za prihod migrantov iz Hrvaške preden ta vstopi v schengensko območje.

Da ne bo pomote! Vstop Hrvaške v schengensko območje nima nič skupnega z arbitražno razsodbo. V tem primeru gre le za migrante, ki mirno iz Hrvaške vstopajo v Slovenijo in nato praviloma naprej – no medem, ko čakajo, se nekateri migranti mirno ukvarjajo z prodajo drog (primer Metelkovo mesto).

In če naše sosede – Italija, Avstrija in Madžarska – zaprejo meje proti Sloveniji, bomo v Sloveniji lahko rekli, kako grda je Evropa, da nas je naredila za migrantski žep.

Kar ni seveda res, saj ga ustvarjamo sami s svojo nedosledno migrantsko politiko./M.L/Foto: arhiv LJNovice/