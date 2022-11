United Media sporoča, da njihov kanal Sportklub ravna po pravilih EU

LJUBLJANA, 10. november 2022 – United Media lastnik kanala Sportklub sporoča, da povezano z ekskluzivnimi prenosi, pomembnejših športnih tekem slovenskih športnikov, to izvaja po pravilih EU in da naj ne bi bila kršena nikakršna pravila v zvezi s pravicami za te prenose, ki jih je na pobudo RTV Slovenija obravnavala Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos).

Naj spomnimo, da je RTV Slovenija julija letos na Akos naslovil pobudo za uvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi možnih kršitev zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah v zvezi z ekskluzivnim predvajanjem tekem košarkarske reprezentance na programu Sport Klub 1.

Kot je znano, je vročo kri pri slovenskih gledalcih v Slovenijo (predvsem plačnikih RTV prispevka) povzročila nezmožnost gledanja tekem slovenske košarkarske reprezentance, 30. junija, v Stožicah v Ljubljani s Hrvaško za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2023 in kvalifikacijske tekme v Stockholmu proti Švedski.

Namreč, obe omenjeni tekmi je na območju Slovenije izključno prenašal tv kaval Sport Klub 1 (SK1), saj je njegov lastnik United Media pridobil ekskluzivne pravice za prenos kvalifikacijskih tekem slovenske košarkarske reprezentance na območju Slovenije. Ker pa Sport Klub naj bi pokrival le 30 odstotkov slovenskih gledalcev, naj bi s tem po mnenju RTV Slovenija kršil pravila, ki jih nadzira Akos.

Akos, ki je slovenski regulator na področju televizijske dejavnosti, ki skrbi za implementacijo področnih zakonov in javnih politik ter za ustvarjanje ustreznih razmer na delovanje televizijskih programov v okviru njenih pristojnosti. V tem okviru spremlja dogajanje na televizijskem trgu ter razvija regulativne pristope, je na osnovi prijave, sprožil jo je RTV Slovenji – ugotovil, da naj bi bila kršena nekatera plavila, in sicer tisti, del, ki govori o zadostnem pokritju gledalstva – vsaj 75 %.

Po EP v košarki, na katerem, kot je znano slovenski košarkarji, niso dosegli tistega, kar so načrtovali, je tudi na področju morebitnega neustreznega pokritja slovenskega gledalstva le pomočjo kanala Sportklub, to je navada pri nas, bilo potisnjeno v pozabo javnega spomina. A ne pri United Medii lastniku kanala Sportklub.

Ta naj bi, kot zdaj sporoča, tako slovenski javnosti kot tudi RTV Slovenija in Akosu, imel v rokah odločitev neodvisnega luksemburškega medijskega regulatorja (ALIA), ki jo je ta sprejel v postopku preverjanja domnevnih kršitev pravil v zvezi s pravicami za prenos pomembnejših športnih dogodkov na pobudo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos).

Po njej – odločitvi – naj bi neodvisni luksemburški medijski regulator (ALIA) potrdil, tako United Media lastnik kanala Sportklub, da ni pravne podlage za kakršnekoli škodljive ukrepe, kar je stališče, ki ga že ves čas zagovarja tudi United Media, in sicer, da morajo biti vsi ukrepi, ki jih v zvezi s pravicami za prenos pomembnejših športnih dogodkov sprejme Republika Slovenija, utemeljeni na poštenih, razumnih in sorazmernih zahtevah ter da morajo spoštovati pravni okvir in veljavne postopke prava EU.

United Media, zdaj, ko naj bi imel v rokah odločbo (upati je, da jo ima tudi Akos) sporoča, da veseli nadaljnjega konstruktivnega sodelovanja z vsemi relevantnimi deležniki in upa, da bo to sodelovanje upoštevalo interes vseh vpletenih. To je namreč v interesu gledalcev v Sloveniji, ki jih United Media vedno dosledno zagovarja.

Po njihovem mnenju pa bi zdaj, ko posedujejo odločbo ALIA bili kakršnikoli ukrepi slovenskih regulatorjev, ki bi škodovali ali pa bi ti bili izvedeni celo retroaktivno ter bi tako koristili samo eni strani medijskega ekosistema v Sloveniji (mislijo na RTV Slovenija p. p) bi to, po njihovem mnenju, pomenilo, da gre za neskladje z evropskimi načeli in vladavino prava.

Ob tem dodajajo še, da United Media ponovno poziva pristojne slovenske organe, da ravnajo skladno s svojimi pristojnostmi in obravnavajo že večkrat vložene pritožbe v zvezi z očitno koordiniranim zavračanjem sodelovanja večjih slovenskih telekomunikacijskih operaterjev z družbo United Media. Želijo si, da bi se o distribuciji televizijskih kanalov pogajali na podlagi razumnih in transparentnih pogojev, ki so bili v minulih letih in mesecih večkrat ponujeni operaterjem televizijskih programov – saj so to za njivo Sportklub – TI-AKTIVNA POVEZAVA..

In dodajo, da s tem slovenski pristojni organi ravnali skladno z interesi slovenskih gledalcev in zagotovili široko dostopnost televizijskih prenosov pomembnejših športnih dogodkov, za katere nekateri lokalni operaterji sicer trdijo, da so vrhunski, a se zdi, da zanje niso pripravljeni plačati poštene TRŽNE cene.

Zanimivo je, da tega t. i. pravnega »dosežka« United Media lastnika kanala Sportklub pri t. i. neodvisnem luksemburškem medijskem regulatorju (ALIA), po nam znanih podatkih ni objavilo veliko medijev, kaj šele, da bi se na to odzvala RTV Slovenija, ki je postopek pri Akosu proti United Media lastniku kanala Sportklub začel.

Morda pa so na RTV Slovenija “pozabili” na ta neurejeni odnos, tudi zato, ker se zdaj ukvarjajo sami s sabo in zato pozabljajo na tiste, ki jih plačujejo. Ti pa od njih upravičeno pričakujejo, da jim zagotovijo tudi športne prenose, ki si jih zdaj ekskluzivno lasti United Media lastnik kanalov Sportklub.

Velja še spomniti, da so pri RTV Slovenija, ko so bili njihovi z zakonom določeni plačniki na trepalnicah, trdili, da je to, kar počne United Media (edino v Sloveniji – to ne more početi v nobenih od sosednih držav p. p.) njim onemogočeno, čeprav oni izvajajo poslanstvo, kar je njihova naloga in, da je to v javnem interesu, in sicer, v tem v primeru zagotavljanje kakovostnih informacij o vseh športnih dogodkih, kot to predvideva 4. člen zakona o Radioteleviziji Slovenija.

Če pa drži, kar sporoča United Media lastnik kanala Sportklub, da ima ta pravice za prenos pomembnejših športnih tekem v Sloveniji in da to izvaja po pravilih EU, se seveda zastavlja vprašanje, zakaj jih potem RTV Slovenija s pomočjo Akosa napada. No, zastavlja pa tudi vprašanje, ali je t. i. neodvisni luksemburški medijski regulator (ALIA) res zadnja instanca v sporo, kdo bo gledalcem (VEČINI) v Slovenji zagotavljal, prenese nastopov slovenskih športnikov in to brez kakršnega koli pogojevanja. /LN/ Fotografije: LJNovice