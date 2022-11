Pred drugim krogom predsedniških volitev danes volilni molk

Ljubljana, 12. novembra 2022 – Pred jutrišnjim drugim krogom predsedniških volitev je danes, 12. novembra, ob polnoči nastopil volilni molk, ki bo trajal do jutri, 13. novembra, do 19. ure, ko se bodo po državi zaprla vsa volišča.

Volilni molk pomenim, da v tem času niso dovoljene aktivnosti s katerimi bi bili volivke in volivci izpostavljeni novim informacijam o kadetih, ki se poteguje, v tem primeru za položaj predsednika države. Z institutom volilnega molka je volivcem zagotovljeno, da vsaj dan pred volitvami in na dan glasovanja niso izpostavljeni agitacijam in javnemu vplivanju na njihovo odločitev.

Da se bi nadziralo tiste, ki bi morebiti kršili pravila vlivnega molka bo na ministrstvu za notranje zadeve bo delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka.

Preko dneva, torej danes, 12. novembra, in jutri, 13. novembra, od 7. do 19. ure, bodo prijave kršitev volilnega molka spremili na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

V nedeljo, 13. novembra 2022, bo od 7. do 19. ure pa bo na 2999 voliščih v Sloveniji potekalo ponovno glasovanje na volitvah predsednika oz. predsednice republike. Volivke in volivci bodo izbirali med kandidatoma, ki sta v prvem krogu glasovanja prejela največ glasov, to pa sta bila Anže Logar in Nataša Pirc Musar./LN/