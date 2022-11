Nova predsednica Slovenije je Nataša Pirc Musar

Ljubljana, 13. november 2022 – Po današnjem glasovanju v drugem krogu predsedniških volitev je zdaj že dokončno znano, da je zmagovalka volitev Nataša Pirc Musar, ki je po 99,99 odstotku preštetih glasovih zbrala 53,86 % glasov (478.399) in Anže Logar pa 46,14 % glasov (409.761). Volilna udeležba je bila 53.00 % oddanih pa je bilo 898.007 glasovnic (neveljavnih glasovnic je bilo 9.847, veljavnih glasovnic pa 888.160)

In začetna ugotovitev po t. i. veliki volani zmagi nove predsednici Slovenije Nataši Pirc Musar, in sicer je ta, da so ji zmago zagotovili volivci s področja VE 4000 – Ljubljana Bežigrad, VE 3000 – Ljubljana center in VE 2000 Postojna. Kako so volivci in volivke volili v drugih volilnih enotah si lahko ogledate na tej povezavi.

Podatki o volilni udeležbi:

-udeležba do 11. ure je bila:

glasovalo skupaj 248.333

od tega glasovalo po volilnih imenikih 248.324

od tega glasovalo s potrdilom 9

volilna udeležba 14,66 %

volišča OMNIA* 813

– udeležba do 16. ure je bila:

glasovalo skupaj 622.317

od tega glasovalo po volilnih imenikih 622.312

od tega glasovalo s potrdilom 5

volilna udeležba 36,73 %

volišča OMNIA* 2.077

–Volitve predsednika Republike Slovenije 2022

glasovalo skupaj 895.452

od tega glasovalo po volilnih imenikih 895.010

od tega glasovalo s potrdilom 442

volilna udeležba 52,84 %

volišča OMNIA* 5.907

Aktualne podatke o kandidatki in kandidatu, volilni udeležbi in izidih glasovanja pa lahko spremljate na tej AKTIVNI POVEZAVI.

In še kratka predstavitev nove predsednice Slovenije Nataše Pirc Musar

Gre za pravnico in nekdanjo novinarko, ki bila leta 2005 imenovana na funkcijo informacijske pooblaščenke, ki jo je opravljala do leta 2014. Po končanem mandatu informacijske pooblaščenke je ustanovila lastno odvetniško družbo, ki si je leta 2016 nadela ime Odvetniška družba Pirc Musar & Lamut Strle.

Letos, 23. junija 2022 je napovedala kandidaturo za mesto predsednice Republike Slovenije in jo nato uradno vložila 21. septembra. Njena predlagateljica bila Biserka Marolt Meden in skupina volivcev, ki jih je kar s težavo “prepričala”, da so ji prispevali 5000 podpisov podpore.

In s kakšnim programskimi stališči je Nataša Pirc Musar preprečevala volivke in volivce in kdo jo je podpiral?

Zdravstvena reforma z naslanjanjem javnega sistema na koncesionarje in vključevanjem zasebne pobude,

Zagovarja reformo pokojninskega sistema s sistemom dolgotrajne oskrbe, z možnostjo vzporedne reforme socialnih transferjev in uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka,

Podpora in se zavzema za spopadanje s podnebnimi spremembami z npr. pogozdovanjem; ohranjanje pitne vode, podtalnice in biotske raznovrstnosti,

Človekova varnost: zagovarja vključenost v zvezo NATO, povečanje kibernetske varnosti, dogovarjanje znotraj EU, zagotavljanje energetske oskrbe, vode in prehrane.

Poudarjala je, da se bo zavzemala za aktivno vlogo predsednika v zunanji diplomaciji, za uzakonitev pomoči pri samomoru in nasprotuje delitvi informativnega programa TV Slovenija na dva dela ter nasprotuje trenutni uredniški politiki na RTV.

Na domačem politične področju izpostavlja, da so bili pogledi in aktivnosti nekdanjega predsednika države Milana Kučana (ta jo je tudi ves čas podpiral, ob velja tudi za nekdanjega predsednika države Danila Türka). Ostale politike ni posebej izpostavljala.

Kot vzor Pirčeva med državniki iz tujine je imenovala Mary Robinson, nekdanjo predsednico Republike Irske

No, podpiral jo je tudi sedanji predsednik vlade dr. Robert Golob, ki pa je to storil šele potem, ko je njegovega kandidata (kandidata SD in Gibanja Svoboda) dr. Milana Brgleza Nataša Pirc Musar v prvem krogu dobesedno dotolkla. Jo pa je Golob podprl tako po izgubljenem prvem krogu njegovega kandidata Brgleza, in sicer le zato, da ne bi zmagal dr. Anže Logar, ki naj bi bil po Golobovem menjuj predstavnik t. i. politične teme.

Predsednica zasebno – Nataša Pirc Musar je poročena s podjetnikom Alešem Musarjem, s katerim ima sina Maksa rojenega leta 2001.

In to so pristojnosti predsednika/predsednice države:

Predsednik/predsednica republike je izvoljen za dobo petih let, vendar največ dvakrat zaporedoma, mandatna doba pa se lahko podaljša v primeru vojnega ali izrednega stanja. Volitve za predsednika republike razpiše predsednik državnega zbora.

Ustava Republike Slovenije določa prisego, ki jo predsednik izreče pred nastopom funkcije: “Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije.”

V primeru trajnega zadržka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove funkcije ter tudi med zadržanostjo predsednika republike, funkcijo predsednika republike začasno opravlja predsednik državnega zbora.

Odgovornost predsednika republike – Če predsednik republike pri opravljanju svoje funkcije krši ustavo ali huje krši zakon, ga državni zbor lahko obtoži pred ustavnim sodiščem. Le-to lahko z dvotretjinsko večino glasov vseh sodnikov odloči o odvzemu funkcije in odloči, da predsednik republike do odločitve o obtožbi začasno ne more opravljati svoje funkcije.

Pristojnosti predsednika/predsednice republike:

Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil.

razpisuje volitve v državni zbor;

razglaša zakone najkasneje 8 dni po njihovem sprejemu, v kolikor državni svet ni zahteval ponovnega glasovanja;

postavi in odpokliče veleposlanike in poslanike republike in sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov;

imenuje državne funkcionarje, kadar je to določeno z zakonom;

izdaja listine o ratifikaciji;

odloča o pomilostitvah;

podeljuje odlikovanja in častne naslove;

na zahtevo državnega zbora mora izreči mnenje o posameznem vprašanju;

skliče prvo sejo novega državnega zbora, najkasneje 20 dni po njegovi izvolitvi;

lahko zahteva sklic izredne seje državnega zbora;

po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade;

predlaga sodnike ustavnega sodišča;

predlaga pet od enajstih članov sodnega sveta;

opravlja druge zadeve, določene z ustavo.

Posebne pristojnosti – Kadar se državni zbor ne more sestati, predsednik republike na predlog vlade odloča o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi. Lahko tudi izdaja uredbe z zakonsko močjo, s katerimi se lahko pod določenimi pogoji izjemoma omejijo posamezne pravice in temeljne svoboščine. Odločitve, ki jih sprejme, da v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta sestane.

Predsednik republike lahko razpusti državni zbor in razpiše nove volitve:

če državni zbor v ustavno določenem postopku ne izvoli predsednika vlade;

če državni zbor po tem, ko predsednik vlade ne dobi podpore večine glasov vseh poslancev, v 30 dneh ne izvoli novega predsednika vlade ali dotedanjemu ne izglasuje zaupnice.

Dosedanji predsedniki Republike Slovenije

Milan Kučan: 6. december 1992 – 22. november 1997; 23. november 1997 – 22. december 2002

6. december 1992 – 22. november 1997; 23. november 1997 – 22. december 2002 Janez Drnovšek: 23. december 2002 – 22. december 2007

23. december 2002 – 22. december 2007 Danilo Türk: 23. december 2007 – 22. december 2012

23. december 2007 – 22. december 2012 Borut Pahor: 23. december 2012 – 22. december 2017; 23. december 2017 – 22. december 2022

23. december 2012 – 22. december 2017; 23. december 2017 – 22. december 2022 Nataša Pirc Musar: 23. december 2022 –

Predsednik republike Borut Pahor je po oddaji svojega glasu na volišču dejal, da se veseli sodelovanja z naslednico ali naslednikom./J.T./Foto:LJNovice/