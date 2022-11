Huawei Mate 50 Pro: Na voljo nova generacija inteligentnega operacijskega sistema EMUI 13

Ljubljana, 16. 11. 2022– Huawei sporoča, da je skupaj s pametnim telefonom Huawei Mate 50 Pro luč sveta ugledala nova generacija inteligentnega operacijskega sistema EMUI 13, ki uporabnika postavi v središče dogajanja.

Ta prinaša, seveda za vse imetnike Huawei Mate 50 Pro, številne funkcije za reševanje ovir, ki preprečujejo polno povezljivost med napravami. Temu je namenjen operacijski sistem EMUI 13, ki predstavlja novo generacijo funkcij, katera se ujemajo z novo generacijo pametnih telefonov. Vključno s funkcijo SuperHub in številnimi drugimi, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo z zagotavljanjem medsebojne povezljivosti, prilagodljivosti in interaktivnosti.

Funkcija SuperHub omogoča začasno hranjenje fotografij, dokumentov in besedil ter njihovo skupno rabo prek brezplačnih in preprostih prenosov med aplikacijami in napravami. Funkcija, ki je del operacijskega sistema EMUI 13, že deluje na pametnem telefonu Huawei Mate 50 Pro.

Brezhiben prenos datotek med aplikacijami in napravami

Obstaja rek, da povezljivost omogoča produktivnost. Digitalne povezave imajo moč pospešiti človeški potencial. Ne glede na to, ali bi želeli biti bolj osredotočeni na predavanja in bolj produktivni v študiju ali preprosto želite v delo vnesti več sebe, da bi dosegli več. Žal se gotovo spomnite vsaj enega nadvse zoprnega primera prenosa med aplikacijami ali napravami, ki nikakor ni hotel steči, nadležnega preklapljanja in nezmožnosti sočasnih prenosov številnih datotek.

Da bi poenostavili prenos datotek, so inženirji Huaweia razvili funkcijo SuperHub, del operacijskega sistema EMUI 13 na pametnem telefonu Huawei Mate 50 Pro. Po daljšem pridržanju dotika na besedilu, fotografiji, video posnetku ali datoteki se na zaslonu odpre plavajoče okno, v katero povlečemo izbrano vsebino in jo s tem shranimo v začasno datoteko. Nakar odpremo drugo aplikacijo, kot je na primer klient elektronske pošte ali sporočilni sistem, da bi jo vanjo prekopirali. Na podoben način je omogočen prenos na drugi pametni telefon Mate 50 Pro oziroma prenosni računalnik Huawei MateBook ali tablični računalnik MatePad, ki smo jih predhodno povezali. Izredno uporabna je še možnost sočasnega prenosa več datotek.

Funkcija SuperHub izboljšuje učinkovitost, saj se izognemo potrebi po preklapljanju med več aplikacijami in njihovem sočasnem delovanju. Še pomembnejše pa je, da vizualna predstavitev kopiranih vsebin omogoča njihovo poljubno kombiniranje in razporejanje, kar povečujejo učinkovitost prenosa informacij. Postopek je prijaznejši do uporabnika in predvsem hiter, zato vam bo ostalo več energije in časa za pomembnejša opravila.

Prijazna platforma za ustvarjalce

Kaotično shranjevanje je postalo preteklost. Funkcija SuperHub namreč nudi prijazen uporabniški vmesnik, ki se ga bodo še posebej razveselili ustvarjalci digitalnih vsebin, katerih delo je že v osnovi močno povezano s prenosom velikih datotek med aplikacijami in napravami.

Če ste na spletu videli nekaj, kar vas je navdihnilo, vam tega ni treba zapisati v spomin ali porabiti čas za zapisovanje. Funkcija SuperHub namreč dovoli shranjevanje besedil, slik in celo celih zaslonov v plavajočem oknu, da bi jih kasneje po želji prenesli drugam ali razporedili v sporočilo elektronske pošte. To pa še zdaleč ni vse. Funkcija SuperHub podpira izjemno hiter prenos med napravami. Uporabno med procesi, v katere je vpetih več naprav. Ko je na primer snemanje videa s pametnim telefonom Huawei Mate 50 Pro in njegovo urejanje na prenosnem računalniku Huawei MateBook. To je mogoče po zaslugi »Super naprave«, kot imenujemo možnost tesne povezave med napravami ekosistema Huawei.

Razpoložljivost

Huawei Mate 50 Pro je v Sloveniji že na voljo, in sicer v črni in srebrni barvi z ohišjem iz utrjenega stekla po priporočeni ceni 1299 evrov.

Poleg telefona Mate 50 Pro sta novost v Huaweievi ponudbi tudi telefona srednjega razreda Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro. Oba se ponašata z impresivno ultra širokokotno sprednjo kamero s kar 60-milijonskim slikovnim tipalom, ki lahko zajema posnetke v ločljivosti 4K. Huawei nova 10 Pro ima poleg te še 8-milijonsko portretno kamero za kristalno čiste posnetke od blizu, ki kot prva v industriji podpira 2-kratno optično in do 5-kratno digitalno povečavo.