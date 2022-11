Letošnji 24. Slovenski festival vin s številnimi novostmi

Ljubljana, 15. november 2022 – Žlahten utrip vseh vinorodnih dežel Slovenije bodo vsi ljubitelji vina lahko okusili na že 24. ediciji najprestižnejšega dogodka s področja kulture pitja vina Slovenskem festivalu vin, ki bo tokrat, že drugič v tem letu, potekal v Cankarjevem domu, natančneje v četrtek in petek, 17. in 18. novembra, od 16. do 21. ure. Vstopnice so že v prodaji.

Organizatorji festivala napovedujejo izjemno bogat festival, na katerem se bo predstavilo več 120 vinarjev in kulinarikov vseh vinorodnih dežel Slovenije z več kot 550 vinskimi vzorci ter nekaj tujih. Novosti letošnjega festivala so vrhunske nove delavnice za obiskovalce in izbrani dogodki za vinarje, na katerih bodo lahko spoznali načine, kako prodreti na nove trge ter kako izkoristiti družbena omrežja za boljšo prisotnost na trgu. Organizatorji festivala so podelili priznanja zmagovalcem z letošnjega ocenjevanja festivalskih vin, zaključek aktivne vinarske kariere in prenos na nove generacije pa je naznanil starosta slovenskega vinarstva Janez Istenič.



VINARJI IZ VSEH VINORODNIH DEŽEL SLOVENIJE IN TUJINE

Na dvodnevnem prazniku vina v Cankarjevem domu bo na voljo 120 razstavnih prostorov, med katerimi se bodo tradicionalno predstavili vinarji vseh vinorodnih okolišev Slovenije, obiskovalci pa bodo imeli možnost okusiti tudi tuja vina, in sicer iz Španije, Avstrije, Hrvaške, Italije in Makedonije. To leto bo potekalo šest salonov, ki bodo pod skupnim imenovalcem predstavili tuje in domače vinske regije: Salon vin iz Katalonije, Salon vin iz Makedonije, Salon vin in kulinarike iz Italije, Salon Mabat, Salon Konzorcija Vipavske doline, Salon Lendavskih goric.



Da bo bogato vinsko doživetje še bolj doživeto so organizatorji poskrbeli tudi za številne kulinarične dobrote. Tako bodo obiskovalci lahko v dveh dneh okušali številne odlične mesnine Loških mesnin in pršut Vulcano Schinken manufaktur, premium paštete Droge Kolinske, bogate okuse Italije Barilla Adriatica in stalne spremljevalce vsake vinske degustacije, grisine Pole Bekeraj. Za kavne užitke pa bo poskrbela kava Nanni.



VODENE DELAVNICE ZA OBISKOVALCE

Kot vsako leto organizatorji tudi na tokratnem festivalu organizirajo 11 vrhunskih vodenih delavnic, in sicer: Onkraj čokolade in vina (vodi: Valentin Bufolin, najboljši sommelier Slovenije 2022, WSET 3, podpredsednik društva Sommelier Slovenije); Terroir Vipavske doline – v čem se razlikujejo vina vipavskih gričev in teras (vodijo: dr. Klemen Lisjak, Alenka Mihelčič, dr. Andreja Vazo in dr. Borut Vrščaj); Najbolje ocenjena vina 24. Slovenskega festivala vin (vodi: prof. dr. Tatjana Košmerl); Tekmovanje treh dežel v vinskih posebnostih (vodi: Dr. Franci Čuš); Masterclass – svetovni trend – angleška peneča vina – degustacija in food pairing (vodita: Majda Debevc, WSET® LEVEL 3, WSET® LEVEL 2 PROFESSIONAL CERTIFICATE IN SPIRIT, in Aleksander Bohinc, sommelier 3. stopnje, 7 x nosilec zlatih odličij na slovenskem sommelierskem prvenstvu); Mislim modro(frankinjo): degustacija izbranih modrih frankinj (vodijo: Jože Rozman, vinski publicist, Miha Ritonja, predstavnik ocenjevalne komisije 12. ocenjevanja modrih frankinj v Sevnici, in enolog Albiana, Annemarie Culetto, sommelier 2. stopnje in koordinatorka Festivala modre frankinje, KŠTM Sevnica); Arty Party – slikanje in vinčkanje (vodita: Vasja Stojanovski in Špela Vizjak) ter premium delavnica spoznavanja sort vina v temi (vodi: Valentin Bufolin). Na delavnice se je potrebno prijaviti.



OCENJEVANJE FESTIVALSKIH VIN

Tudi letos je potekalo festivalsko ocenjevanje prijavljenih vinskih vzorcev. Vsi sodelujoči vinarji so svoja vina, ki jih bodo predstavili prav na festivalu, lahko prijavili na festivalsko ocenjevanje, ki ga je že pred festivalom izvedla strokovna komisija z prof. dr. Tatjano Košmerl na čelu.



V okviru strokovnega ocenjevanja za 24. Slovenski festival vin, ki je potekal 4. in 5. novembra 2022, je bilo 7-članski komisiji zaupanih 110 vzorcev, med katerimi 18 penečih belih vin visoke kakovosti, med njimi tudi štirje tuji vzorci, 5 penečih rosé vin z enim tujim predstavnikom, 7 belih vin z ostankom sladkorja, 23 mirnih rdečih vin, med katerimi sta bila tudi dva tuja predstavnika, prevladujoča sorta pa je bila modra frankinja s šestimi vzorci, ter en vzorec v kategoriji rdečkastih vin. Povprečna ocena ocenjenih vzorcev je bila 83,4±2,4 točke.



Zmagovalci letošnjega ocenjevanja festivalski vin v posamezni kategoriji so:

peneča bela vina : Prestige Extra Brut, letnik 2013 , Istenič d.o.o. (Posavje bizeljsko-sremiški okoliš)

: , Istenič d.o.o. (Posavje bizeljsko-sremiški okoliš) peneča rosé vina : Penina Joannes Rosé, letnik 2017 , Hiša Joannes Protner (podravsko-štajerski okoliš)

: , Hiša Joannes Protner (podravsko-štajerski okoliš) bela mirna vina : Renski rizling, letnik 2019 , Hiša Joannes Protner (podravsko-štajerski okoliš)

: , Hiša Joannes Protner (podravsko-štajerski okoliš) bela vina z ostankom sladkorja : Renski rizling izbor, letnik 2019 , Vinska klet Prus – Bela Krajina (Posavje-Bela krajina)

: , Vinska klet Prus – Bela Krajina (Posavje-Bela krajina) rosé mirna vina : Rosé, letnik 2021 , Kmetijska zadruga Metlika, z.o.o. (Posavje-Bela krajina)

: , Kmetijska zadruga Metlika, z.o.o. (Posavje-Bela krajina) rdeča mirna vina: Virus 3, letnik 2017, Sosolič vina (Primorska-Brda)



Vsem zmagovalcem organizatorji čestitajo za odlično uvrstitev. Razkritje zmagovalcev in podelitev priznanj zmagovalnim vinarjem je potekala v torek, 15. novembra, v okviru novinarske konference v restavraciji Peti 181.



PO 60 LETIH KARIERE SE OD (AKTIVNEGA) VINARSTVA POSLAVLJA JANEZ ISTENIČ

Na današnji novinarski konferenci (15. november v restavraciji Peti 181) je zaključek 60-letne aktivne vinarske kariere in prenos na nove generacije naznanil starosta slovenskega vinarstva g. Janez Istenič, ki je mu je bila predana posebna zahvala za aktiven doprinos k razvoju vinarstva na slovenskem in izjemen prispevek k razvoju Slovenskega festivala vin. Posebno zahvalo sta podelila direktor festivala Tihomir Kovačič in pobudnik festivala Rado Stojanovič.

bsh





Janez Istenič je ob prejemu priznanja povedal: »Prihodnje leto bo 60 let odkar sem v vinarstvu in skrbim zanj. Znanje, pridobljeno na fakulteti, ni enako znanju, ki ga prejmeš v realnem življenju, znanje iz vinograda pa je še nekoliko drugačno. Več kot 54 let mineva odkar smo pripravili prvo zasebno penino v Sloveniji in bivši Jugoslaviji, naslednjih 10 let ni bilo druge. Kasneje se je področje penine razcvetelo in penina danes doživlja izjemen sloves z velikim pomenom v kulinariki in zasebnem življenju. Odločil sem se, da se iz zelo aktivnega dela umikam in delo prepuščam mladim, vendar bom še vedno sodeloval z nasveti, kajti učimo se vse življenje, tudi sam še vedno ne vem vsega. Delo in iniciativo prepuščam mlajšim generacijam in se za vse lepo zahvaljujem tudi Slovenskemu festivalu vin.«



NOVO: DELAVNICE ZA VINARJE

Organizatorji festivala se že od samega začetka trudijo vinarjem ponuditi ne samo prostor za predstavitev svojih vin ljubiteljem žlahtne kapljice, pač pa tudi prostor za nova poslovna partnerstva in nove prodajne kanale. Ravno v ta namen bosta v okviru letošnjega festivala potekala dva ekskluzivna seminarja, namenjena prav vinarjem. Četrtkov seminar bo predstavljal načine, kako prodreti na ameriški trg. Na dogodku bo prisotna predstavnica ameriške agencije Marq Wine Group Julie Peterson, ki bo prav na Slovenskem festivalu vin pripravila predavanje o trajnostnem modelu rasti na ameriškem trgu ter njenih izkušnjah z uspešnimi vinskimi zgodbami.



Na petkovem seminarju pa bo predstavnik za marketing iz ekipe Wine Brothers Rok Bužinel vinarjem predstavil, kako lahko s prisotnostjo na družbenih omrežjih dosežejo boljšo promocijo in hkrati povečajo prodajo na različnih trgih.



VARNA POT DOMOV IZ FESTIVALA

Da bo festivalsko dogajanje tudi odgovorno bodo pri Zavodu varna pot tudi tokrat opozarjali na varno pot domov. Vsem, ki boste uživali ob dobrem vinu, priporočajo: Poiščite alternativno obliko prevoza. Prosite za prevoz treznega prijatelja, uporabite javni prevoz ali pa pokličite taksi. Naj vas zapeljejo trezni! Poiščite moderatorje Zavod Varna pot in opravite test alkoholiziranosti, s čimer preverite ali je varno sesti za volan, na kolo ali električni skiro. Čista nula, čista vest ohranja zdravje in življenje na naših cestah. Prispevajmo svoj delež k uresničevanju Vizije NIČ – vsak od nas šteje.



Za uresničitev vizije nič in varne poti domov pa bo tokrat poskrbel tudi uradni prevoznik festivala City Taxi, ki bo obiskovalcem ponudil varne in ugodne prevoze do doma.



VSTOPNICE SO ŽE NA VOLJO!

Vstopnice so že na voljo prek spletne strani festivala, sicer pa bodo na voljo tudi na blagajnah na dan festivala./JJ/Foto Janez Platiše/