Ilustracije Ane Zavadlav bodo del mednarodne razstave na knjižnem sejmu otroške in mladinske literature v Bologni 2023

Ljubljana, 15. november 2022 – Pravljično lepa zbirka Italijanske pravljice 1, 2 je komaj izšla, založnik Medinska knjiga, in že žanje mednarodno uspehe. Ilustracije iz knjige, ki jih je ustvarila Ana Zavadlav, so bile namreč izbrane za prestižno razstavo na bolonjskem knjižnem sejmu, ki bo na sporedu od 6. do 9. marca 2023.

Ana Zavadlav je ena od tridesetih zmagovalk natečaja Italian Experience. Illustrations for Italo Calvino. (Izkusiti Italijo. Ilustracije književnih del Itala Calvina.), na katerem je sodelovalo kar 521 avtorjev iz 47 držav in regij, ki so ilustrirali dela Itala Calvina. Mednarodna žirija je za razstavo, ki bo odprta v času bolonjskega knjižnega sejma marca 2023, izbrala 30 ilustracij, med njimi tudi dela, ki jih je Ana Zavadlav ustvarila za dve knjigi Italijanskih pravljic, ki so izšle te dni. Z razstavo želijo obeležiti 100. obletnico rojstva Itala Calvina.

In kdo je Ana Zavadlav? Ana Zavadlav je akademska slikarka in ilustratorka. Diplomirala je na Oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in tam zaključila študij na specialki za grafiko. Dela kot samostojna kulturna ustvarjalka. Je redna sodelavka revij Ciciban in Cicido.

Od leta 2002 se posveča predvsem knjižni ilustraciji za otroke in mladino. Ilustrirala je dela Barbare Hanuš, Nataše Konc Lorenzutti, Lojzeta Kovačiča, Nine Mav Hrovat, Slavka Pregla, Cvetke Sokolov, Petra Svetine, Gaje Kos … Skupaj z Natašo Bucik sta ustvarili serijo priljubljenih slikanic Igrajmo se s Kukujem. Ilustrirala je tudi pesniško zbirko Zadnja pomlad Janeza Menarta. Njene ilustracije iz knjige Čriček in temačni občutek Toona Tellegena so bile razstavljene na 34. knjižnem sejmu otroške in mladinske literature v Bologni (2019).

Ana Zavadlav je svoja dela razstavila na več samostojnih in skupinskih razstavah. Za slikanico Obisk je dobila Levstikovo nagrado 2021 za izvirne ilustracije. Na 14. bienalu ilustracij je prejela plaketo Hinka Smrekarja za ilustracije v knjigi Jež in samotni občutek nizozemskega pisatelja Toona Tellegena./Objavo pripravila Alenka T. Seme/