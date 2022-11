Prva pot nove slovenske predsednice naj bi bila tja, kjer so nam še kar nekaj dolžni

Ljubljana, 14. november 2022 – Kot je v navadi, si novo izvoljeni predstavnik oblasti po izvolitvi, izbere države, ki jih bo obiskal najprej. Tako pokaže pomembnost te države za svojo politiko in poskuša poglobiti odnose z njo.

Glede na vso politično podporo, ki jo je bila deležna Nataša Pirc Musar med kampanjo za predsednico republike, ne preseneča, da se je obrnila na Balkan. Še več, kar v Srbijo se namerava odpraviti.

“Seveda ne pozabljam na Hrvaško, a je nekoliko preveč vpletena tudi v dogajanje v Bosni in Hercegovini, kjer bo tudi treba nekoliko umiriti strasti. Skrbi pa me predvsem odnos med Srbijo in Kosovom, zato bo ta turneja zelo verjetno moja prva pot.”

Ali jo bo pri tem spremljal njen goreči podpornik, Zoran Janković, je še vedno vprašanje. Prav gotovo pa ji on lahko na svojem domačem terenu odpre veliko vrat, če sama tega ne bi zmogla.

Ko bo pa ravno v Srbiji na “poglabljanju” odnosov, lahko Srbe še spomnimo na njihove dolgove napram Sloveniji.

– aretacija morilcev slovenskih vojakov iz leta 1991, ki so morili mlade slovenske fante med premirjem. Za enega vemo, da živi v Belgradu (Beograd).

– odškodnine za ukradena slovenska podjetja v 90-ih letih

-odškodnina za zažig slovenskega veleposlaništva v Belgradu

– odškodnina za zadrževanje filmskih arhivov s slovenskimi klasiki ter vrnitev denarja, ki so ga zahtevali za “hrambo”

– moratorij na pogodbe o uvažanju srbskih delavcev v Slovenijo. Pri nas imamo dovolj svojih poštarjev, ki tudi znajo slovensko

– vrnitev zgodovinskih eksponatov iz Soške fronte, ki so bili odtujeni med bivanjem srbske vojske na slovenskem ozemlju po prvi vojni

– odškodnina za pobite slovenske vojake med uporom srbski vojski 22. oz. 23. julija 1919 v Dravogradu, v 6. četi Mariborskega pešpolka iz sestava Labotskega odreda, ki mu je poveljeval general Rudolf Maister, ter med slovenskimi vojaki v Mariboru, ki so bili pripadniki konjeniškega, topniškega in tržaškega pešpolka, proti katerim je general Krsto Smiljanić poslal znani 36. Karlovški pešpolk, ki so organiziran upor Slovencev kruto zatrli.

No, upamo, da ko bo “dol” poglabljala odnose, da ne bo pozabila na Slovence, za katere naj bi skrbela, kot je poudarja, po včerajšnji izvolitvi. Res je, da se velja posredno zahvaliti tudi državljanom države, ki so te s pridobljeno volilno pravico (vse je legalno in, ko vedno pravno nesporno – po slovenskih pravilih) pomagali ustoličiti. Je pa res, če bi šlo le za “zahvalni” obisk povezano z volitvami, bi v tem primeru predsednica, kot prvo državo morala obiskati Bosno in Hercegovino, saj največ volivcev prihaja prav od tam./Objavo pripravil: Marko Lavrenčič/Foto: LJNovice – J. Temlin/