Novosti iz Založbe Goga, ki so vredne pozornosti

Ljubljana, 18. november 2022 – V knjigarni Konzorcij, na Slovenski cesti 29 v Ljubljani so to sredo, 16. novembra, predstavniki Založbe Goga predstavili šest svojih založniških novosti, ki si je s posebno predstavitvijo pospremila pot do bralcev. No, tudi s pomočjo naše udeležbe.

Knjižne novosti, ki jih založba predstavlja ljubiteljem knjig, so tokrat: Roman KOMA avtorja Tadeja Goloba, zanimivi roman-knjigo avtorice Ivane Djilas – A si lahko vsaj enkrat tiho, A k i l e s Mirta Komela, Žensko hišo Mirane Likar, zanimiv roman V gozdu Tane French (s pomočjo prevajalke Maje Novak) ter zanimivo knjigo Spoštovani žužki in druge srhljive zgodbe avtorice Maše Kulanović (prevajalka Seta Knop).

Avtorji, urednica in prevajalka so se potrudili, da so predstavili najnovejša dela Založbe Goga, ki se vse na področju našega založništva profilira kot založba vredna spremljanja tistih, ki založniške aktivnosti naših založb spremljamo in seveda bralk in bralcev knjig, da Založba Goga ponuja izbor zanimivih avtorjev vrednih branja njihovega ustvarjalnega opusa.

Tokrat so(smo lahko spremljali) novosti predstavili avtorji Mirana Likar, Tadej Golob, Mirt Komel, Ivana Djilas, prevajalka Seta Knop in svoje je dodala tudi glavna urednica pri Založbi Goga Jelka Ciglenečki.

No, pa si poglejmo, kaj vas čaka v predstavljenem založniškem izboru:

Tadej Golob – Koma /kriminalni roman/ – “Taras se po hudi nesreči na Polhograjski Grmadi prebudi iz kome. Ne le da ga čaka dolgotrajen spopad z zahtevno fizično rehabilitacijo, v njegovem spominu zija obsežna spominska vrzel. Vse je zaprto zaradi covida, zlovešče spremembe se odvijajo tudi na Generalni policijski postaji” …

Ivana Djilas – A si lahko vsaj enkrat tiho/roman/ – Ob dramaturško izbrušenem, s humorjem podloženem pisanju imamo občutek, kot bi s pisateljico na kavču v dnevni sobi debatirali o ženskah, emigrantih, državljanstvu, politiki, gledališču, starševstvu, otrocih, predsodkih, epidemiji, feminizmu, solzivcu, zlorabah, optimizmu, neuspehu in predvsem o pogumu…

Mirt Komel – A K I L E S /roman/ – Slovenski Akiles je junak, ki ga v zagonu svojega skoka na sistem z granitno kocko v roki zadane srčna puščica v peto, pripovedna nit pa je ravno prav napletena, da se bralec ne izgubi v ljubljanskem labirintu…

Mirana Likar – Ženska hiša/kratka proza/ – Vojna sirota išče svoje starše; ostarela vdova drsi iz enega jezika v drugega, iz ene družine v drugo; deklica odkriva zapleteni svet odraslih; osamljeni Mostarčan zaman čaka na vrnitev izgubljene hčerke; detomorilka razkriva kompleksno zgodbo razpada neke države. Junaki se trudijo sestaviti celotno sliko in rešiti svojo identiteto, čeprav nikoli ne bodo našli zadnjega koščka. Tudi zato, ker za vsako zgodbo stoji še ena zgodba in za njo še ena.

Tana French – V gozdu (Prevod: Maja Novak)/kriminalni roman/ – Detektiv in njegov partner se poslužujeta vseh najnovejših sredstev in dognanj forenzike, počasi zbirata in preverjata dokazno gradivo, dokler se nazadnje vendarle ne izkaže, da vsa znanstvena in tehnična sredstva niso dovolj in da je rešitev mogoče poiskati le skozi pronicljivo psihološko in socialno razumevanje določene situacije in njenih silnic.

Maša Kolanović – Spoštovani žužki in druge srhljive zgodbe (Prevod: Seta Knop)/kratka proza/ – Žužki v svoji drži ne popuščajo: vztrajajo v včasih absurdnem upiranju domnevnim samoumevnostim, formam in vzorcem, ki bi se jim morali priličiti, in tranzicijskemu sistemu, ki vse svoje adute stavi na trošenje materiala, čustev, ljudi. Žužki prečijo mejo med tragičnim, komičnim in celo fantastičnim. Ste že kdaj pokopali babico s telefonom in jo nato tri dni po pogrebu skušali priklicati, da bi videli, kako je na drugi strani? Ali na tej?

In še to, kar so na predstavitvi novosti povedali avtorji in ustvarjalci (video predstavitve)…

In še nekaj podatkov o založbi, ki vse bolj premika knjižne police priti svojim bralcem v pravo smer – Založba Goga je bila ustanovljena decembra 1998 pod okriljem Društva novomeških študentov (DNŠ). Januarja 2000 je izšla prva knjiga, odprli so knjigarno in kavarno na Glavnem trgu.

Objavljajo predvsem sodobno leposlovje – romane, zbirke kratkih zgodb, poezijo in esejistiko domačih in tujih avtorjev in avtoric. Avtorji, ki so deležni njihove založniške dejavnosti, so prejemniki številnih nagrad, njihove knjige se prevajajo v mnoge evropske jezike.

Goga je prav gotovo ena najbolj profiliranih slovenskih založb; z literarno rezidenco, festivali in knjigarno, pa tudi pomembno kulturno središče na Dolenjskem./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto in video: Alenka T. Seme/