Le še danes, 18. novembra, čas za nagovarjanje volivk in volivcev, da ste pravi za vodenj občin

Ljubljana, 18. novembra 2022 – Kandidatke in kandidati za župane, ki se potegujejo za županske položaje v 212 slovenskih občinah, ter kandidatke ter kandidati, ki želijo postati članica oz. član občinskih svetov, teh mest je na voljo 3382, imajo le še danes, 18. novembra, čas za nagovarjanje volivk in volivcev, da so oni prav izbira.

Velja vedeti tudi to, da 19. novembra, ob 00:00 nastopi volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo, 20. novembra, ob 19. uri. V tem času je vsako nagovarjanje volivcev prepovedano in tisti, ki ga bodo izvajali, morajo vedeti, da kršijo zakon. Prijave domnevnih kršitev volilnega molka pa bo kot vselej sprejemala dežurna služba ministrstva za notranje zadeve.

Naj dodamo še enkrat, da se za 212 županskih mest skupaj poteguje 618 kandidatov, za 3382 svetniških mest pa si želi zasesti 18.671 kandidatov.

Županske volitve – za izvolitev 212 županj ali županov se poteguje:

za župana (mestne občine): 74

za župana (ostale občine): 544

Število kandidatov za župana (skupaj): 618

Število kandidatk za županjo (ženske): 107

Število kandidatov za župana (moški): 511

Najstarejši kandidat: 82 let

Najmlajši kandidat: 22 let

Število kandidatk in kandidatov za občinske/mesne svetnike 3382 mest:

Število kandidatov za člane mestnih svetov (mestne občine): 3.446

Število kandidatov za člane občinskih svetov (ostale občine): 15.225

Število kandidatov za občinske in mestne svete (skupaj): 18.671

Število kandidatk za občinske in mestne svete (ženske): 8.478

Število kandidatov za občinske in mestne svete (moški): 10.193

Št. kandidatk za občinske in mestne svete, državljanov držav članic EU (skupaj):12

Najstarejši kandidat: 94 let

Najmlajši kandidat: 18 let

Lokalne volitve, na katerih se volijo župani in člani občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo kot že zapisano v nedeljo, 20. novembra 2022. Drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, pa bo v nedeljo, 4. decembra 2022.

In kar velja vedeti je tudi to, da se župani volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. In to, da imajo volivci volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji./LN