Arboretum Volčji Potok vabi na večerni sprehod med lučkami

Volčji Potok/Radomlje, 19. november 2022 – Arboretum Volčji Potok je edini samostojen arboretum v Sloveniji, velja dodati, da je arboretum strokovni izraz za zbirko dreves in grmovnic, zbranih v raziskovalne namene. A tokrat se ne bomo lotevali strokovnega opredeljevanja o arboretumih, saj je to področje strokovnjakov, ampak le kaj bo, pred začetkom prazničnih dni, naš znameniti arboretum v Volčjem Potoku ponudil svojim obiskovalcem.

Gre za zanimivo ponudbo za obiskovalce, in sicer večernega sprehoda med lučkami, ki je zasnovan kot enosmerna pot in omogoča ogled različnih prizorov. Osvetlitve, odsevi, krajinska in reliefna raznolikost so zagotovilo, da bo večerni sprehod edinstveno doživetje za vse, ki jih boste obiskali.

Posebna novost letos je 25 metrov dolg tunel, kjer se barva lučk postopno spreminja, tako da vsak korak ustvari nov pogled, nove barve in obiskovalcu daje občutek, kot da je ta v kristalni palači. Velika krogla je letos dobila nove lučke in glasbeno spremljavo. Opazili boste veliko srčkov, ki smo jih namenili vsem obiskovalcem.

Večerni sprehod med lučkami je mogoč vsak dan, tudi med konci tedna in prazniki, med 19. 11. 2022 in 8. 1. 2023, predvidoma od 15.00 do 21.00. Park pa bo razsvetljen od 16.00 dalje.

V parku bo za obiskovalce obratovala kavarna nad francoskim parkom, ob vikendih in praznikih pa tudi začasni gostinski obrat v bližini upravne stavbe. Ponudba: topli napitki in prigrizki za seboj. Za otroke pa pripravljajo belo pravljično deželo z Božičkom, jelenčki, medvedi in škrati.

Seveda velja dodati, da vstop v to deželo lučk in ni zastonj. Cenik vstopnic najdete na tej AKTIVNI POVEZAVI.

Naj dodamo le še to, da vstopnice prek spleta lahko kupite z 10 % popustom. Letošnja novost pa je tudi 30 % popust na obisk Večernega sprehoda med lučkami po 19. uri. Vstopnice s 30 % popustom lahko izkoristite izključno v terminu večernega sprehoda od 19. do 21. ure, kupite jih lahko preko spleta ali pri blagajni parka. Popusti se izključujejo.

Zdaj veste kaj vas čaka v Arboretumu Volčji Potok, ki vabi na večerni sprehod med lučkami./Objavo pripravil: Janez Platiše/ Foto in video Janez Platiše/