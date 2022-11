Znani nagrajenci 33. Liffa

Ljubljana, 19. november 2022 – Po desetih dneh 33. Liffa je so se ustavili filmski koluti in žirije so podelile nagrade. Podelitev nagrad je, kot vselej doslej, potekala v Linhartovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma, kjer so podelili nagrade najboljšim in sicer:

Vodomeca – Nagrada režiserju najboljšega filma iz sklopa Perspektive po izbiri mednarodne žirije, ki jo podeljuje glavni pokrovitelj festivala Telekom Slovenije, d.d. o tem pa je odločila mednarodna žirija v sestavi: Edel Brosnan, Joana Domingues, Matevž Luzar

Žirija je glavno festivalsko nagrado vodomec dodelila filmu: Varen kraj Sigurno mjesto Safe Place, režiser: Juraj Lerotić

Vodomec – posebna omemba – Prezaposlena À plein temps Full Time, režiser: Eric Gravel

Obrazložitev žirije – Žirijo je navdušila kakovost filmov v ožjem izboru za nagrado vodomec. Filmi so bili zelo različni, ampak so obravnavali teme, ki so prevečkrat zakrite in nas kot družbo postavljajo v nelagoden položaj. Takšne, pomembne teme bi financerji morali pogumneje podpirati. Filmi so zelo privlačni in gledljivi zaradi izjemne igre, močnega scenarija, fotografije in režije. Ti prvenci (ali drugi filmi) bodo gotovo našli svoje občinstvo tudi zunaj festivalskega kroga. Kljub temu je zmagovalni film lahko samo eden. Žirija se je odločila, da posebno omembo podeli filmu Prezaposlena režiserja Erica Gravela, ki mu je uspelo združiti družinsko stisko ter žanr trilerja, ki nas posrka v protagonistkino vsakdanjo bitko – med potjo v službo in njenima otrokoma doma.

Zmagovalni film in prejemnik nagrade vodomec je Varen kraj, prvenec hrvaškega scenarista in režiserja Juraja Lerotića. Iskren, lep in sočuten film o zelo pomembni temi – samomoru, o kateri se kot družba premalokrat pogovarjamo. Film odlikujejo precizna režija, izjemna igra in fotografija. Prvenec, ki nam bo ostal v spominu in ki hkrati napoveduje zanimive prihodnje režiserjeve filme.

Nagrada za najboljši kratki film je žirija v sestavi: Dušan Kasalica, Liza Marijina, Maša Seničić podelila filmu Sierra, režiserja Sander Joon

Obrazložitev žirije- V filmu Sierra sledimo večplastni zgodbi, dognano zgrajeni na več področjih: pripovednem, estetskem, čustvenem in referenčnem. Resnično duhovit in inteligenten, a zelo ganljiv film.

Nagrada za najboljši kratki film – posebna omemba je pripadla filmu – Heat Waves, režiser: Kent Chan

Obrazložitev žirije – Heat Waves je filmski prikaz sodobnega sveta: sestavljen je iz različnih najdenih posnetkov in razkriva naravo naše realnosti, ki temelji na zunanji podobi, v ostroumnem dialogu dveh zaslonov; nešteto zaslonov.

Nagrada FIPRESCI – Nagrado podeljuje mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev. Mednarodna žirija: René Marx, Gena Teodosievska, Ivana Novak se je odločila, da nagrado prejme film Neustavljivi Entre les vagues The Braves, režiser: Anaïs Volpé

Obrazložitev žirije – Nagrada mednarodne žirije združenja filmskih kritikov (Fipresci) gre letos v roke režiserke Anaïs Volpé za film Neustavljivi (Entre les vagues), živahen in nepozaben portret dveh mladih žensk, ki se najdeta v edinstvenem prijateljstvu. Skupaj sta neustavljivi in zmoreta vse, tudi uresničiti svoje najbolj divje sanje. Avtorica z uporabo vihrave kamere prevetri že znane filmske formule, potopi nas v srce Pariza ter srce mladosti, ki jo utelesita sijajni mladi igralki Souheila Yacoub in Déborah Lukumuena. Film nas zagrabi v trenutku, ko se pojavita, in nas odnese na valovih njunega toplega, brezmejnega prijateljstva. To je eno tistih prijateljstev, o kakršnih vsi sanjamo. Prijateljstvo, ki rešuje duha.

Glasovanje občinstva – Občinstvo je z glasovanjem izbralo svojega favorita. Med 21 filmi je najvišjo povprečno oceno, 4’76, prejel film: Praznik dela Praznik rada May Labour Day, režiser: Pjer Žalica

Nagrada žirije Art kino mreže Slovenije – Žirija: Armand Meterc, Katja Stušek, Vid Šteh – Film Blizu Close, režiser Lukas Dhont

Obrazložitev – Blizu je na idilično belgijsko podeželje postavljena čustvena drama o tragično prekinjenem prijateljstvu med najstnikoma, ki sta se veliko prezgodaj prisiljena soočiti s krutimi življenjskimi lekcijami. Filmu s čudovito fotografijo, umirjenim tempom in pristno naturalistično igro mladih naturščikov uspe gledalca, še posebej najstnika, subtilno spodbuditi k razmisleku o tem, s kakšnimi stiskami se soočajo mladi v obdobju, ki bi zanje moralo biti najbolj srečno v življenju.

Nagrada mladinske žirije Kinotrip – Žirija: Zoja Klemenčič, Ajda Simčič, Zarja Žagar – film: Blizu Close, režiser: Lukas Dhont

Obrazložitev – Od petih nominiranih filmov za Kinotripovo nagrado mladinske žirije se nas je najbolj dotaknila intimna pripoved o odraščanju, odkrivanju samega sebe in žalovanju. Intenzivna atmosfera filma in njegova fizičnost sta nas prevzeli tako zelo, da smo s protagonisti delile njihove bolečine. V ospredje so postavljeni intima, prijateljstvo, čustvenost in ranljivost fantov – značilnosti, ki v družbi še vedno nimajo prostora. Film je svež, iskren in zato toliko bolj aktualen. Letos Kinotripovo nagrado mladinske žirije podeljujemo filmu Blizu režiserja Lukasa Dhonta, ki nas spomni, kako pomembni sta bližina in nežnost.

Projekciji zmagovalnih filmov

Ponedeljek, 21. novembra – Ob 17.00 – Dobitnik nagrade Art kino mreže Slovenije in Kinotrip: Blizu Close



Ob 19.15 – Najboljši kratki film: Sierra – Dobitnik nagrade vodomec: Varen kraj Safe Place Kosovelova dvorana, 6’50, 6* EUR

Glasovanje za najboljši film Jadranske festivalske mreže

Po trenutno prejetih in preštetih glasovih gledalcev na Liffu vodi film Rožnata luna m/glasovanje še ni končano/ – Filmi za najboljši film Jadranske festivalske mreže bodo predvajani na vseh petih festivalih (Sarajevski filmski festival – SFF, Zagrebški filmski festival – ZFF, Črnogorski / Hercegovski filmski festival – MFF, Festival avtorskega filma – AFF in Ljubljanski mednarodni filmski festival – Liffe), kjer bodo glasovali lokalni obiskovalci. Konec leta bo po zaključenem ciklu in preštetih glasovih z vseh festivalov razglašen zmagovalec, ki bo prejel finančno podporo za distribucijo filma v regiji.

Film

Rožnata luna / Pink Moon 4,51

Vlažen prod / Wet Sand 4,22

Alma Viva /Alma Viva 4.14

Intregalde / Intregalde

Liffe v številkah

33. Liffe bo zabeležil nekaj čez 33.000 obiskovalcev, od tega si je pribl. 7 % gledalcev filme ogledalo z VOD.

Največ zanimanja je bilo za filme Neskončnost, Trikotnik žalosti, Izgubljeni kralj, Korzet, Duše otoka, Dvojna prevara, Sin, Ona ve, Ia, Lunana: Jak v razredu, Alcarràs.

Na Liffu je bilo na ogled 92 celovečernih in 3 sklopi kratkih filmov iz 48 držav: Avstralija, Avstrija, Albanija, Argentina, Belgija, BiH, Bolivija, Brazilija, Butan, Črna Gora, Češka rep., Čile, Danska, Francija, Gruzija, Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Japonska, Jugoslavija, Južna Koreja, Kanada, Kitajska, Kosovo, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Severna Makedonija ,Sovjetska zveza, Slovenija, Srbija, Slovaška, Španija, Švica, Švedska, Turčija, Tunizija, Ukrajina, Urugvaj, VB, ZDA.

Prikazani so bili na 273 projekcijah, od tega 24 v Mariboru, 10 v Celju in 6 v Novem mestu.

Festival je obiskalo 41 gostov, filmskih ustvarjalcev in članov žirij, iz držav: Islandija, Hrvaška, Avstrija, Gruzija, Francija, Avstralija, Irska, Severna Makedonija, Nizozemska, Bosna in Hercegovina, Belgija, Kosovo, Švedska, Nemčija, Črna gora, Srbija, Češka.

In še to! Zdaj, ko so znani nagrajenci na 33. Liffu, lahko počakamo le še na drugo leto, ko se bodo filmski koluti zavihteli na 34.Liffu./Objavo pripravila: Alenka T. Seme