Ljubljana, 20. novembra – Le po enem tednu po predsedniških volitvah na katerih je zmaga »neodvisna« kandidatka Nataša Pirc Musar, se danes na 3245 voliš opravljajo volivci, da bi izvolili svoje lokalne predstavnike. Volivke in volivci bodo volili 212 županov/županij ter kar 3382 svetnikov oz. svetnic.

Volišča bodo odprta do 19. ure, do takrat velja tudi volilni molk, ko je prepovedano vsakršno nagovarjanje volivec.

Velja vedeti, da volivci na volišču prejmejo najmanj dve glasovnici – za volitve župana in člane občinskega sveta. Lahko pa bo glasovnic tudi več. V nekaterih občinah namreč volijo tudi svete krajevnih, vaških ter četrtnih skupnosti, ponekod pa tudi predstavnike italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti.

In še to! Za 212 županskih mest se skupaj poteguje 618 kandidatov, od tega jih je 107 žensk in 511 moških. Za 3382 svetniških mest pa si želi zasesti 18.671 kandidatov, od tega 8.478 žensk in 10.193 moških. V tistih občinah, kjer danes noben od županskih kandidatov ne bo zbral potrebne večine, bo 4. decembra potekal še drugi krog.

Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS. Vsi pa morajo, ob oddaji svojega glasu na volišču svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom (osebno izkaznico ali potni list).

Kot je predvideno naj bi Državna volilna komisija prve delne neuradne izide volitev objavila po 20. uri, in sicer na svoji spletni strani, na kateri bo pred tem objavljana tudi volilna udeležba.

Med današnjimi volitvami pa je mogoče nagovarjati volivce povezano z tremi referendumu, ki bodo na sporedu prihodnjo nedeljo 27. novembra.

V nedeljo, 27. novembra 2022, bo namreč potekalo glasovanje o treh zakonodajnih referendumih, in sicer o noveli Zakona o vladi (ZVRS-J), noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B). Volivke in volivci se bodo na referendumih odločali, ali so ZA uveljavitev omenjenih treh zakonov ali PROTI. O vsakem izmed treh referendumov volivec glasuje posamezno./LN/Foto: arhiva LJNovice/.