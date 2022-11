Povprečna bruto plača za september nižja od plače za avgust

Ljubljana, 24. november 2022 – Povprečna bruto plača v Slovenji je bila za september je bila nižja od plače za avgust, in sicer nominalno za 1,1 %, realno pa za 0,2 %, ugotavlja SURS.

Bruto: 1.986,82 EUR, neto: 1.295,01 EUR



Povprečna bruto plača za september 2022 je znašala 1.986,82 EUR. Od plače za avgust je bila nižja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 0,2 %. Povprečna neto plača je znašala 1.295,01 EUR in je bila od plače za avgust nominalno nižja za 1,3 %, realno pa za 0,4 %.



V primerjavi s plačo za september prejšnjega leta je bila nominalno višja (v bruto znesku za 6,1 % oz. v neto znesku za 7,0 %), realno pa nižja (v bruto znesku za 3,5 % oz. v neto znesku za 2,7 %).



Nominalno nižja v obeh sektorjih, zasebnem in javnem



V primerjavi s plačo za avgust se je povprečna bruto plača v zasebnem sektorju znižala za 1,5 %, v javnem sektorju pa za 0,2 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 0,6 %).



Od slovenskega povprečja višja le v osrednjeslovenski statistični regiji



Najvišjo povprečno bruto plačo za september so prejeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji (znašala je 2.191,12 EUR in je bila za 10,3 % višja od slovenskega povprečja), najnižjo pa zaposleni v primorsko-notranjski statistični regiji (znašala je 1.745,59 EUR in je bila za 12,1 % nižja od slovenskega povprečja).



Najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro



V primerjavi s plačo za avgust se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 9,3 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil); znašala je 3.261,05 EUR. Po drugi strani se je najbolj znižala v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,9 %; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil)./Vir: SURS/ Foto: arhiv LJNovice/