Danes, 27. novembra, volivke in volivci odločajo še o treh referendumih

Ljubljana, 27. november 2022 – Po vsej Sloveniji so danes, 27. novembra, ob 7. uri odprli 2999 volišč in poleg tega tudi 88 t. i. volišč omnia, kjer lahko glasujejo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini in vsi tisti, ki na dan glasovanja ne bodo v okraju svojega stalnega prebivališča.

Volivke in volivci bodo glasovali o treh zakonodajnih referendumih, in sicer o noveli Zakona o vladi (ZVRS-J), noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B).

Ob tem velja vedeti, da se bodo volivke in volivci na referendumih odločali, ali so ZA uveljavitev omenjenih treh zakonov, ki jih je sprejela vlada ali PROTI, katetrih uveljavitev z referendumi želi preprečiti – v tem primeru opozicija (nosilec stranka SDS).

O vsakem izmed treh referendumov volivec glasuje posamezno. Vsak volivec se sam odloči, ali glasuje za vse tri referendume ali samo za enega ali za dva. Na vsakem volišču bo en volilni imenik, pri čemer se bo moral volivec v volilni imenik podpisati za vsak referendum posebej (torej trikrat, če želi glasovati o vseh treh). V skladu s tem, za katerega od referendumov se bo volivec podpisal v volilni imenik, bo nato prejel glasovnico oz. glasovnici/e.

Velja dodat, da bi skupno danes lahko glasovalo 1.695.330 volilnih upravičencev, kar pa pomeni, da bi za zavrnitev zakonov na referendumu moralo PROTI uveljavitvi posameznega zakona glasovati vsaj 339.066 volivk in volivcev.

Na teh povezavah bo mogoče spremljati podatke o volilni udeležbi in o izidih:

Zakona o vladi (ZVRS-J) – https://volitve.dvk-rs.si/referendum-vlada

Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) – https://volitve.dvk-rs.si/referendum-oskrba

Noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) – https://volitve.dvk-rs.si/referendum-rtv

Pa še to! Da do konca današnjega, praviloma, do 19. ure, še vedno velja volilni molk, ko je vsakršno nagovarjanje volivcev k takšnemu ali drugačnemu glasovanju prepovedano. Med 7. in 19. uro prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve./LN/