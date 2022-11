Volitve – referendumi: Vladi uspelo vse tri zakone spraviti v aktivno stanje

Ljubljana, 27. november 2022 – Po vsej Sloveniji so danes, 27. novembra, ob 19. uri zaprli 2999 volišč in poleg tega tudi 88 t. i. volišč omnia. Kot je zaznano so volivke in volivci glasovali o treh zakonodajnih referendumih, in sicer o noveli Zakona o vladi (ZVRS-J), noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B).

Večina prepletih glasovnice, za vse tri referendume, kaže, da so vsi trije zakoni sprejeti. Res je, da bodo izidi današnjega referendumskega glasovanja, sicer še ne bo dokončna, saj bodo pri DVK v ponedeljek rezultate dopolnjevali še z izidom glasovanja po pošti iz Slovenije, 5. decembra pa z glasovnicami iz tujine.

Na teh povezavah je mogoče spremljati podatke o izidih:

Zakona o vladi (ZVRS-J) – https://volitve.dvk-rs.si/referendum-vlada

Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) – https://volitve.dvk-rs.si/referendum-oskrba

Noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) – https://volitve.dvk-rs.si/referendum-rtv

Sodeč po stanju, je vladi uspelo vse tri zakone spraviti v aktivno stanje. A se bo to zgodilo prihodnje leto v sredino januarja. Kot poroča RTV, kjer so vselijo uspeha, da bodo stanje zdaj urejali po novem, se bo zamik uveljavitve zgodil zaradi ugotavljanja kvoruma bo namreč ministrstvo za notranje zadeve pripravilo še podatke o številu volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja. To bo glede na rokovnik referendumskih opravil 14. januarja, DVK pa bo poročilo o končnem izidu glasovanja sprejel najpozneje 24. januarja./LN/