United Media postala večinski lastnik slovenskega podjetja Adria Media

LJUBLJANA, 28. november 2022 – Iz United Medie, vodilne medijske družba v jugovzhodni Evropi, sporočajo, da je postala večinski lastnik slovenske medijske družbe Adria Media Ljubljana.

To s je zgodilo po pridobitvi soglasja pristojnih regulatornih organov, kar United Medii omogoča, da je postala lastnica 71 odstotkov lastništva družbe Adria Media, ki ima v lasti nekaj portalov in tiskanih izdaj (Avto magazin, Cosmopolitan, Elle, Metropolitan, Sensa in Story ter spletna medija aktivni.si, govori.se ter tudi N1 ) v Sloveniji.

»Zelo sem vesela, da je po uspešno zaključenem prevzemen postopku Adria Media postala del United Media. Imamo najhitreje rastoči digitalni portfelj, ki trenutno zaseda 3. mesto med vsemi v Sloveniji. Prepričana sem, da bomo s tem partnerstvom nadaljevali uspešen razvoj ter z novimi naložbami dosegali novo občinstvo,« je ob tej priložnosti izpostavila izvršna direktorica United Media Aleksandra Subotić.

Kot že zapisano je Adria Media je založba s portfeljem domačih in mednarodnih tiskanih in digitalnih blagovnih znamk Metropolitan, Avto Magazin, Govori.se, Aktivni.si, Cosmopolitan, Elle, Sensa in Story. Bralcem pa ponujajo tudi posebne dodatke.

Po uradnih meritvah slovenskega MOSS-a naj bi digitalne edicije Adrie Medie bile četrti založnik v državi in imeli 52-odstotni doseg na slovenskem trgu.

Ve pa se, da je United Media vodilna medijska družba v jugovzhodni Evropi (kaj vse ponuja, najdete tu – https://www.unitedmedia.net/), ki deluje v osmih državah, njen portfelj pa obsega 58 televizijskih kanalov, 28 portalov, šest tiskanih izdaj in pet radijskih postaj. Velja dodati, da je United Media lastnik kanala Sportklub, ki je zaradi prenosov nekaterih športnih dogodkov nak katerih so sodelovali slovenski športniki, kar je v javnosti povzročilo nemalo negodovanja, kjer ti ni bila RTV Slovenija (p.p. razlog so na strani RTV Slovenija)./LN/