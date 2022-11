Furs ponovno opozarjamo na prejem lažnih elektronskih sporočil

Ljubljana, 29. november 2022 – Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) ponovno opozarja, da naj tako prebivalstvo kot pravne osebe ne nasedajo lažnim elektronskim sporočilom. Kot sporočajo, oni (Furs) od zavezancev nikoli ne zahtevajo, da vnašajo svoje osebne podatke ali podatke o transakcijskih računih v spletne povezave.

V zadnjem mesecu so bili, kot pravijo pri Fursu, večkrat obveščeni o sporočilih, ki naj bi jih posamezniki ali pravne osebe dobili od Finančne uprave glede preplačila davka. Zato Furs opozarja, da gre za poskuse prevare in lažna sporočila. In sporoča, da ne nasedajte in nikamor in ne sporočajte ali vpisujte svojih podatkov v aplikacije nepreverjenim pošiljateljem sporočil.

Opozarjajo tudi, da Finančna uprava od zavezancev nikoli ne zahteva, da bi vnašali svoje osebne podatke ali podatke o transakcijskih računih v spletne povezave, poslane prek elektronskih ali SMS-sporočil. To je vsekakor znak, da gre za prevaro.

Kaj lahko naredite? Sporočila izbrišite in nikamor ne vpisujte in ne sporočajte nobenih podatkov. Svoje podatke glede stanja plačil in obveznosti na Finančni upravi pa lahko v vsakem trenutku preverite v eDavkih.

Lahko pa se z vprašanji, v primeru, da so vam stvari nejasne, obrnete na Fursov klicni center na številko 08 200 1001 (za fizične osebe) in 08 200 1003 (pravne osebe).

Ob tem so v svoji javni objavi dodali še, po njej so priredili našo za vas, da Finančna uprava sproti sledi novim sporočilom, o stanju tudi obvešča SIGOV-CERT, ki sproti blokira oziroma odstranjuje lažne spletne strani, ki jih zlonamerno ustvarjajo nepridipravi./LN – po Furs/