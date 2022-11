Slovenija največ izdatkov namenja za socialno zaščito in zdravstvo

Ljubljana. 29. november 2022 – Izdatki sektorja država so v letu 2021 znašali 49,3 % BDP, več kot polovica je bila namenjena socialni zaščiti (17,9 % BDP) in zdravstvu (8,1 % BDP).

Izdatki za socialno zaščito največji: 17,9 % BDP



Izdatki so se v primerjavi s prejšnjim letom nominalno zvišali za 6,5 %, na 9.335 milijonov EUR. Na rast so tudi v drugem koronskem letu vplivala izplačila socialnih prejemkov, povezanih z interventnimi ukrepi.

Več kot pol izdatkov za socialno zaščito je bilo namenjenih za področje starost (predvsem za starostne pokojnine); zrasli so za 4,8 %, na 5.424 milijonov EUR. Izdatki za bolezen in invalidnost so se zvišali za 18,1 %, na 1.360 milijonov EUR, za področje družina in otroci pa za 13,6 %, na 1.059 milijonov EUR. Zaradi nižje brezposelnosti v 2021 so se za 18,8 % zmanjšali izdatki za ta namen, na 234 milijonov EUR.



Za zdravstvo 8,1 % BDP



Za to področje smo namenili 4.250 milijonov EUR. Izdatki so bili na letni ravni nominalno višji za 13,5 % ali za 505 milijonov EUR. Najbolj so se povečali izdatki za bolnišnične storitve, za 150 milijonov EUR.





Izdatki za ekonomske dejavnosti: z 8,1 % na 6,8 % BDP



Ti izdatki so bili za 221 milijonov EUR nižji kot leto prej. Na njihovo višino so še vedno vplivali ukrepi, sprejeti kot odziv na epidemijo: izplačila subvencij za splošne ekonomske zadeve in podporo trgu dela so se v primerjavi z letom prej zmanjšala za polovico (s 1.438 milijonov na 735 milijonov EUR), povečala pa so se izplačila turističnih bonov (s 128 milijonov na 227 milijonov EUR).



Za preostale namene skupno 16,4 % BDP



Za izobraževanje smo namenili 5,7 % BDP oz. nominalno za 10,6 % več (2.960 milijonov EUR).

Izdatki za javno upravo so znašali 5,2 % BDP. Največ so obsegali izdatki za servisiranje javnega dolga (obresti); v primerjavi z letom 2020 so se znižali za 14,0 % na 674 milijonov EUR.

Za javni red in varnost smo namenili 1,8 % BDP, za rekreacijo, kulturo in religijo 1,4 % BDP, za obrambo 1,2 % BDP, za varstvo okolja 0,7 % BDP ter za stanovanjske dejavnosti in prostorski razvoj 0,5 % BDP./Vir: SURS/Foto: LJNovice