Na današnji 3. december, dan rojstva Franceta Prešerna, kulturne ustanove ponovno odpirajo svoja vrata, in to brezplačno

Ljubljana, 3. decembra 2022 – Na današnji 3. december, dan rojstva Franceta Prešerna, bodo kulturne ustanove po vsej Sloveniji ponovno odprle svoja vrata in obiskovalce povabile na brezplačne kulturno umetniške dogodke.

Tako bodo obiskovalci, željni kulturnih dogodkov, danes imeli na voljo res pestro izbiro dogajanj, od gledaliških predstav, filmskih projekcij do vodstev in delavnic ter drugih prireditev.

Ta veseli dan kulture, in sicer 3. decembra, dan rojstva Franceta Prešerna, se je uvedlo leta 2000. Letos so nekateri dogodki potekali že včeraj, 2. decembra, ko so razglasili dobitnika Prešernove nagrade in nagrad Prešernovega sklada. Prešernovo nagrado sta tokrat prejela multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar Herman Gvardjančič.



Torej, številne kulturne ustanove po vsej Sloveniji bodo to soboto, 3. decembra, v spomin na obletnico rojstva pesnika Franceta Prešerna, na široko odprle svoja vrata in zato velja vstopiti vanje. Kaj pa so pripravili, in kaj je na njihovih koturnih menijih pa si lahko ogledate na tej povezavi. Privoščite si!/ATS/Logo: MK/