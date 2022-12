Zdaj imate priložnost, da se izkažete, kako bi se vi vojskovali leta 1941

Svet, 3. december 2022 – Zdaj imate priložnost, da tudi vi pokažete, kako bi se leta 1941 vojskovali vi, če bi bili odločilni vojskovodja v 2. svetovni vojni. A velja takoj dodati, da gre le računalniško igre Call of War II.

Rekli boste, zdaj nas še vi napotujete, naj se vojskujmo. Ne, mi smo za vas našli le to zanimivo, računalniško igrico, ki vam pokaže, kaj bi se zgodilo, če bi vojskovanje v drugi svetovni vojni, leta 1941, vodili vi.

Namreč, bolje se je vojne igrati s pomočjo računalniških iger, kot se resno bojevat in tako posegati v življenje drugih ljudi. Sistemi na kateri igra Call of War deluje: Spletni brskalnik, Android, Microsoft Windows, iOS, Linux, Mac OS

In še to! Tisti, ki poznajo računalniško igro Call of War I že vedo, da je tokrat govora novi dopolnjeni različici CoW 2.0! Tisti, ki osnove različice I ne poznate, imate zdaj na voljo – NA TEJ AKTIVNI POVEZAVI – različico CoW 2.0, ki ima kar nekaj dopolnil, katere so razvijalcem svetovali uporabniki Call of War I./LN/