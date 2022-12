Huawei ponuja 10 SE, ki ga poleg privlačne cene odlikuje tudi 108-milijonski sistem kamer

Ljubljana, 2. December 2022 – Huawei je pred kratkim predstavil pametni telefon Huawei nova 10 SE, ki ga poleg privlačne cene odlikuje ikonična zasnova obroča kamer Star Orbit in 108-milijonski sistem kamer, ki razkriva nove ravni podrobnosti in daje nova orodja za zajemanje in deljenje življenjskih izkušenj.

Novinec je obenem opremljen s skoraj 17-centimetrskim (6,67-palčnim) zaslonom OLED Huawei Full-view, ki se med drugim ponaša z 90-herčnim osveževanjem in 270-herčnim vzorčenjem dotika . Izredne strojne zmogljivosti dopolnjuje baterija kapacitete 4500 mAh s 66-vatnim hitrim polnjenjem in operacijski sistem EMUI 12 s pametnimi, brezhibnimi, varnimi in interaktivnimi izkušnjami v vseh primerih rabe, po katerih hrepenijo današnji uporabniki.

Elegantni obroč Star Orbit za izvrsten videz

Pametni telefon Huawei nova 10 SE je podedoval zaščitni znak družine Huawei nova, ikonični dizajn obroča Star Orbit, ki ga poudarjata dva s prstanoma dodatno okrašena obroča. Ko se lesketata pod svetlobo, ustvarjata čudovit diamantni sijaj. Druga izstopajoča oblikovna značilnost pa je Starry Flash obdelave hrbtne ploskve tega v vseh pogledih čudovito oblikovanega telefona. S posebno tehnologijo so namreč dosegli občutek zamrznjenosti, medtem ko posebna prevleka preprečuje prijemanje prstnih odtisov in obenem nudi visoko odpornost na obrabo in praske.

Novi telefon je na voljo v treh drznih in mladostnih barvah: zvezdnato srebrni in črni ter metini (mint) zeleni. Vsaka izžareva prav poseben estetski slog. Kot barva mode in tehnologije se zvezdnato srebrna brezhibno ujema z zlatima prstanoma obroča Star Ring in logotipom, da bi ponesla lepoto ohišja v zvezdnate višave.

Huawei nova 10 SE je opremljen s skoraj 17-centimetrskim (6,67-palčnim) zaslonom OLED Huawei Full-View ločljivosti 2.400 x 1.080 svetlobnih pik in frekvenco osveževanja 90 hercev za bogatejše podrobnosti, pristnejše barve in boljšo energetsko učinkovitost na vseh področjih. Široka zasnova zaslona z ravnimi boki ima ozke robove na treh straneh, kar zagotavlja izjemno 91,85-odstotno razmerje med zaslonom in telesom za brezmejno vizualno izkušnjo.

Izredna portretna kamera

Serija Huawei nova je cenjena zaradi izjemnih tehnologij mobilne fotografije. Vsaka naslednja generacije je prinesla pomembne napredke. Huawei nova 10 SE to dediščino nadaljuje s 108-milijonskim slikovnim sistemom in algoritmom zlivanja slik formata RAW za vsestranske zmogljivosti v širokem razponu scenarijev fotografiranja. Na glede na to, ali ste na prostem v pogojih dnevne svetlobe ali v zaprtih prostorih z ne najboljšimi svetlobnimi razmerami, in ali je objekt fotografiranja osvetljen od spredaj ali od zadaj, ste lahko prepričani, da se bo nova 10 SE vedno izkazala.

Sklop zadnjih kamer se opira na glavno kamero s 108-milijonskim tipalom in objektivom z zaslonko f/1,9, ki med drugim pričara čudovite portretne fotografije z zamegljenim ozadjem. Zahvaljujoč tehnologije združevanja pik devet v eno (9-v-1) Pixel Binning je kamera sposobna reproducirati najmanjše podrobnosti, kot so lasje ali ten kože, s povečanim dinamičnim razponom ter optimiziranimi temnimi in svetlimi področji. Algoritem združevanja (fuzije) slik v formatu RAW obenem zagotavlja vsestranske zmogljivosti z združevanjem slik v eno prek algoritmov za zagotavljanje kakovosti na ravni slikovnih pik. V načinu snemanja portretov v visoki ločljivosti zato fotografije ostanejo odlične tudi v primeru, da jih povečate. Poleg glavne kamere se Huawei nova 10 SE ponaša še z ultra široko z 8-milijonskim fotografskim tipalom in 112-stopinjskim vidnim poljem. Tretja kamera z 2-milijonskim tipalom pa je zadolžena za bližinsko fotografijo oziroma odkrivanje očem skoraj skritega sveta.

Algoritem združevanja slik v formatu RAW izkorišča tehnologijo zmanjševanja šuma, ki je ravno tako del novega pametnega telefona, in tipala visoke ločljivosti, za doseganje kakovostnih nočnih fotografij. Na fotografijah v slabo osvetljenih okoljih je posledično manj šuma. Ob optimizirani svetlosti prizora in povečanem dinamičnem razponu, zato razkrivajo celo podrobnosti, ki jih drugače ne bi videli. Pametni telefon Huawei nova 10 SE zazna ali je objekt osvetljen od spredaj ali od zadaj in temu primerno zveča ali zmanjša kontrast za izboljšano izkušnjo fotografiranja. Kadar je vključena funkcija visokega dinamičnega razpona (HDR) portrete oseb ob osvetljavi iz ozadja odlikuje visoka stopnja jasnosti izrazov in izredno žive podrobnosti na obrazu.

Poleg treh zadnjih kamer, je novi pametni telefon opremljen s širokokotno 16-milijonsko sprednjo kamero bogato opremljeno s funkcijami in učinki na algoritmih umetne inteligence temelječega olepševanja samoportretov (selfijev). Tehnologija združevanja pik štiri v eno (4-v-1) obenem ohranja osupljive fotografije tudi v okoljih s šibko svetlobo, medtem ko kamera po potrebi samodejno razširi vidno polje na 90 stopinj v primeru skupinskih posnetkov.

Inovativno snemanje vlogov

Videoposnetki so eden glavnih načinov za izražanje mladih in deljenja pomembnih življenjskih trenutkov. Huawei nova 10 SE podpira brezhibno preklapljanje med sprednjo in zadnjo kamer za neprekinjeni posnetek v eni datoteki. S čimer je ustvarjanje, hranjenje in deljenje vsebin brezskrbno in preprosto. Dvojni pogled (Dual-View) namreč omogoča snemanje prizor s pogledom na razdeljen zaslon. Hkrati snemate dve perspektivi, prizor in vaše odzive nanj.

Pametni telefon Huawei nova 10 SE se zlahka poveže in omogoča brezhibno delovanje pametnih ur Huawei Watch 3, Huawei Watch GT in Fit ter pametnimi zapestnicami Huawei Band 7 , ki dovolijo proženje kamer na daljavo. Telefon postavite na stojalo in fotografirate sebe in bližnje, ne da bi morali prositi neznanca za pomoč.

Robustna baterija, vrhunska igralna izkušnja in pametne komunikacije

Novinec ima novo baterijo z izboljšano življenjsko dobo, izredne zmogljivosti poganjanja mobilnih iger ter celo vrstno zabavnih in funkcij za pametno povezovanje. Kar vse skupaj prinaša vznemirljive izkušnje uporabe, kakršne pričakujejo mladi uporabniki.

Med drugim je zagotovljeno hitro 66-vatno polnjenje Huawei SuperCharge, vodilno hitro polnjenje v industriji, ki uporablja dvojni nizko napetostni napajalnik in zasnovo baterije s tremi kontakti. Zaradi tega je potrebnih le 38 minut, da se baterija napolni do polne kapacitete . Po podatkih laboratorija Huawei potem zagotavlja do 12 ur predvajanja videa , kar nudi izjemno brezskrbnost, ko ste daleč od električne vtičnice.

Huawei nova 10 SE je opremljen s tehnologijo Touch Turbo, ki izboljša odzivnost zaslona na dotik ob 270-herčnem vzorčenju, 10-točkovno tehnologijo zaznave dotika in 90-herčnim osveževanjem zaslona, kar vse skupaj preko sposobnosti zaznave celo hitih dotikov z več prsti izredno izboljša izkušnjo igranja mobilnih iger. Zahvaljujoč tehnologiji dotika 8-kratne ultra visoke ločljivosti so območja na dotik opremljena z ločljivostjo 8.640 x 19.200, kar izboljša natančnost določanja koordinat dotika in stabilnosti smeri premikanja prsta po zaslonu.

Pametni in varni sistem EMUI 12

Kot operacijski sistem za pametne naprava naslednje generacije EMUI 12 daje pametnemu telefonu Huawei nova 10 SE orodja za povezovanje in interakcijo s širokim naborom naprav, kar ima za posledico brezhibno vsestranskost.

EMUI 12 omogoča preprosto povezovanje telefona z drugimi napravami v bližini. V nadzorni plošči pametnega telefona so pod razdelkom »Super naprava« kot ikone okoli ikone telefona prikazane vse naprave, ki so na voljo za povezavo. Med njimi boste našli tablične in prenosne računalnike, slušalke, pametne zaslone, zvočnike in drugo. Pomembnejše pa je, da je povezovanje med njimi izredno preprosto. Dovolj je, da ikono izbrane povlečete na ikono telefona in povezava med njima bo vzpostavljena. Pametni telefon Huawei nova 10 SE s to izjemno funkcijo zlahka povežete s prenosnim računalnikom Huawei, ne da bi morali prenesti aplikacijo in ju povezati s kablom. To močno poenostavi prenos datotek med napravami in optimizira delo.

Poleg tega so na visoki ravni funkcije zaščite zasebnosti. Ko delite posnetek zaslon, lahko izberete funkcijo AI Privacy Protection, ki po zaslugi algoritmov umetne inteligence zamegli področja z občutljivimi osebnimi podatki in prepreči, da bi jih po nepotrebnem razkrili. Podobno je z deljenjem fotografij, kjer sistem pred pošiljanjem izbriše meta podatke, da bi preprečil razkrivanje časa, lokacije in uporabljene kamere. Na voljo je še filtriranje oglasov za varno in zdravo okolje med brskanjem po spletu.

Razpoložljivost – Pametni telefon Huawei nova 10 SE je že na voljo v konfiguraciji 8/128 GB v črni, srebni ali zeleni barvi na voljo po priporočeni ceni 399 evrov./LN/ Foto: press Huawei