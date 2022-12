Za vas smo v Avstriji napolnili vladno košarico s 15 osnovnimi živili za 40,54 evra

Dunaj, 5. decembra 2022 – V Slovenji, kjer vlada svoboda in se za ljudi skrbi, da ne bi obubožali, je vlada v skrbi zanje septembra naročila »svojemu« izvajalcu (izbran je bil z javnim razpisom, da je bilo vse po zakonu – zato bo dobil 58 tisočakov, čeprav je prvotno, ko se je prijavil na razpis, ta zagotavljal, da bo delo opravil za 48 tisočakov), da pripravi t. i. primerjalnik cen osnovnih živil.

Namen te veleumne ideje pa je, tako vlada, da se potrošnikom (kot kaže, jih ima vlada za tepce, ker ne znajo iz preštevilnih »nagovorjevalnikov« – beri prospektov in letakov – sami odločiti, kjer bodo zapravili svoje »visoke« plače in še »višje« pokojnine), omogoči spremljanje in primerjavo maloprodajnih cen, porekla in kakovosti znotraj košarice 15 osnovnih skupin živil in pet dodatnih skupin živil med različnimi trgovskimi podjetji.

Kot zapisano na njihovi spletni strani pa je glavni namen projekta informiranje potrošnikov ter ohranjanje kupne moči slovenskega prebivalstva. Tam pa še piše, da se projekt izvaja od 1. septembra 2022 do 31. marca 2023. V sedemmesečnem obdobju zbiranja cen v Sloveniji in sosednjih državah (Italiji, Avstriji in na Hrvaškem) pa bo potrošnik lahko primerjal tudi, kakšne so cene osnovnih živil v Sloveniji glede na cene v tujini ter kakšna je rast cen v Sloveniji v primerjavi z rastjo cen v tujini.

Ker smo se ravno potikali po mestu, za katerega je veljal rek “Ko greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj” smo skočili v avstrijski Hofer (v Sloveniji jih je več kot 80 trgovin Hofer) in nabrali (nihče nam zato ni nič plačal – plačali smo mi) teh tako pomembnih 15 osnovnih živil. Kupili smo jih v trgovini Hofer, in sicer v tisti trgovini, ki se nahaja na ulici Mariahilfer Straße 85-87 (mimogrede, gre za najdaljšo dunajsko nakupovalno ulico, ki je kot nalašč za nakupovalne potepe).

No, in zdaj k cenam iz seznama 15 osnovnih skupin živil naše veleumne vlade – košarica Hofer Avstrija Mariahilfer Straße 85-87 z dne 1. december 2022:

pšenična bela moka, tip 500 0,85 €

beli kruh 1,36 500g x2= 2,72 €

testenine, polži majhni 500g 1,39 €

goveje meso 1 kg 8,99 €

svinjsko meso 1 kg 4,39 €

piščančje meso 1 kg 5,39 €

sveže polnomastno mleko (3,5 % mlečne maščobe) 1,29 pol trajno 1,09 €

tekoči jogurt (3,2 % mlečne maščobe) 2,5 dcl 0,39 €

poltrdi polmastni sir 400g 3,49 €

maslo 250g 2,59 €

jajca (10) hlevske reje, kategorija M 2,49 €

jabolka, različne sorte 1 kg 1,79 €

jedilni krompir 1 kg 1,29 €

sončnično olje 1l 2,19 €

beli sladkor 1 kg 1,29 €

Skupni izdatek po seznamu je znašal: 40,54 evra

Zadaj vidite koliko je potrebno na Dunaju odšteti za nakup 15 osnovnih živil, ki vam jih priporoča vlada s svojo znamenito košarico s 15 osnovnimi živil – TOREJ 40,54. Pa še to! Takšne pa so povprečne plače v Avstriji (z upoštevanjem Dunaja, če ga ne bi, so te manjše na ravni države): Vi pa vzemite v roko svoj »plačilno kuverto« ali sporočilo ZPIZ in poglejte kaj tam piše, če ne veste na pamet (nočemo biti žaljivi, a ob teh »velikih« sprememba si človek težko vse zapomni.

Avstrijske – NETO PLAČE (po podatkih november 2022 – Vir: ASS) – Povprečna neto plača v državi Avstrija je 47,661 EUR na leto. Najbolj tipičen zaslužek je 32,004 EUR (2.667). Različne izkušnje vplivajo tudi na zaslužek. Ljudje z 20+ let izkušnjami prejemajo plačo v višini 71,411 EUR . Zaposleni z 16-20 let izkušnjami prejmejo 64,209 EUR .

Avstrijske – BRUTO PLAČE (po podatkih november 2022 – Vir: ASS) -Povprečna plača v državi Avstrija je 71,908 EUR na leto. Najbolj tipičen zaslužek je 52,008 EUR (4.334). Različne izkušnje vplivajo tudi na zaslužek. Ljudje z 20+ let izkušnjami prejemajo plačo v višini 109,616 EUR . Zaposleni z 16-20 let izkušnjami prejmejo 101,115 EUR

In? Zdaj imate vse osnove, da primerjate cene v vašem Hoferju s cenami »našega« dunajskega./Objavo pripravila ATS in JT/