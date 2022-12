Ljubljana, 5. december 2022 – Vsako leto 5. decembra obeležujemo mednarodni dan prostovoljstva, praznik vseh prostovoljcev in prostovoljk, ki opozarja na njihov prispevek k družbeni blaginji in skrbi za sočloveka. Z razglasitvijo dneva prostovoljstva leta 1985 so Združeni narodi želeli poudariti pomen solidarnosti za preživetje in socialni napredek naše družbe.

Slogan letošnje obeleživa dneva prostovoljstva je Skupaj ukrepajmo zdaj, ki poudarja vlogo prostovoljstva pri krepitvi solidarnosti. Za bolj svetlo prihodnost planeta moramo delovati skupaj in zdaj, meni Slovenska filantropija.

V Sloveniji ima prostovoljstvo dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe ter prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih.

Prostovoljec je lahko vsak, ki ga to delo veseli. Starost, spol, izobrazba ali ekonomski status niso pomembni za sodelovanje v prostovoljnem delu. Med ljudmi, ki potrebujejo pomoč, so lahko otroci, mladi, invalidi in stari ljudje, ki znajo oceniti, kdo je človek, ki želi pomagati in je vreden zaupanja.

Zato se na današnji dan, 5. decembra, ko obeležujemo mednarodni dan prostovoljstva, velja pokloniti vsem tistim, ko so se že vključili v prostovoljstvo in seveda pa tudi vsem, ki bodo to storili po današnjem ali v prihodnjih dneh – vseh naslednjih 365 do naslednjega 5. decembra. In še to!

V Sloveniji je lani prostovoljsko delo opravljalo 188.520 prostovoljcev (na tej povezavi gov.si pa je predstavljeno nekaj njihovih dosežkov, angažiranj ter učinkov./LN