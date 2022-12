V Mokrinah bodo »pognali« jutri

Mokrine/Nassfeld, 6. december 2022 – Največje avstrijsko-koroško smučišče Mokrine-Nassfeld, je že pokrito s tako debelo snežno odejo, tako, da ga bodo lahko to sredo, 7. decembra, tudi uradno odprli. In kot je dejal Cristopher Puntigam (predstavnik za stike z javnostmi Mokrine-Nassfeld) bo letos na razpolago 110 km prog, 30 žičniških naprav in veliko sončne smuke, poleg tega pa lahko otroci, do desetega leta starosti, bivajo v sobi s starši brezplačno, vozovnica je vključena.

V Mokrinah se zavedajo, da smučanje ni poceni zimsko razvedrilo, še posebej to vedo slovenski smučarji, ki so tam skoraj doma, zato so družinam na voljo številne zanimivosti, ki so prek posebnih ponudb cenovno ugodnejše.

Tako vsako soboto lahko otroci do desetega leta tam smučajo ves dan za 10 evrov, z družinsko smučarsko vozovnico, pa je smučanje za tretjega otroka brezplačno. Seveda so primerne popuste uredili tudi za prenočevanje, kajti znano je, da se slovenske družine po smučanju raje odpravijo nazaj proti domu. Za otroke so pripravili tudi štiri posebej zavarovane poligone in zabavo v otroškem klubu Bobo. Posebni otroški hoteli poleg smučanja ponujajo številne zimske pakete za družine.

Starejši in bolj izkušeni smučarji pa lahko smučajo v snežnem parku, na območjih za prosto smučanje ali pa na hitrostnih progah opremljenih s kamerami in merilci časa.

To pa ni vse, kajti obiskovalci čas lahko izrabijo tudi za drsanje na naravnih drsališčih na Belem jezeru – Weissensee, ali pa na Preseškem jezeru- Pressegger See, lahko pa uživajo v nočnem sankanju in tekih na smučeh.

Znano je tudi, da je žičničarska družba Bergbahen na Mokrinah investirala v varčno tehnologijo kar 3.5 milijona evrov, tudi tako, da je menjale stare za bolj energetsko varčne teptalce, ki porabijo do 20 odstotkov manj energije, so za 30 odstotkov bolj zmogljivi, tako, da glavne proge lahko zasnežijo v petih do šestih dneh, saj imajo na voljo kar 460 topov. In kar 100 odstotkov električne energije prihaja iz obnovljivih virov.

Velja dodati, da je s smučiščem Mokrinah-Nassfeld povezanih kar 1300 družin ali 3000 ljudi, ki živijo v tej regiji ali pa so v njej zaposleni, zato odgovornim ni vseeno, tako pravi predsednik Žičničarske družbe Nassfeld Christian Krisper, kakšna bo njihova bodočnost.

Zato so v zadnjem letu vložili 13.5 milijonov evrov v posodobitev, veliko tudi v stanovanja za osebje. Ob te pa povedali, v prihodnje ne bodo veliko vlagali v nov hotele, ampak le v posodobitev sedanjih kapacitet.

Torej, največje avstrijsko-koroško smučišče Mokrine-Nassfeld nared, da pričaka svoje goste, tudi iz Slovenje, ki se v Mokrinah počutijo kot doma. Logično!

In še cene? 3-urna smučarska vozovnica vas bo stala stane 44,50 evra, enodnevna pa 52.50. Koliko stanejo druge vozovnice in drugo, kaj ponujajo v tej sezoni v Mokrinah-Nassfeldu pa si lahko ogledate na tej povezavi.

Saj res! Skoraj bi pozabili omeniti, da so v Mokrinah-Nassfeldu novo zimsko sezono medijsko že »pognali«, in sicer z glasbenim večerom, kjer je nastopila njihova priljubljena pevka Melissa Naschenweng./Pripravil: Jože Jerman/Foto: Wikipedia – arhivska/