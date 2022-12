Tudi startnina za tek  Wings For Life World Run je lahko odlično darilo

Ljubljana, 6. december 2022 – Dobrodelni tek Wings For Life World Run, na katerem po celem svetu istočasno tečemo za tiste, ki tega ne morejo, bo naslednje leto obeležil deseto obletnico. Na sporedu bo 7. maja. Eden od uradnih tekov bo ponovno potekal v Sloveniji. Udeležba na njem je lahko tudi odlično in trajnostno naravnano darilo sporočajo organizatorji tega enkratnega teka s več kot pozitivnim namenom.

Ve se, da je telesna aktivnost najboljša naložba v zdravje, naravnost odlično pa je, če pri tem lahko narediš še nekaj dobrega za druge. Udeležba na globalnem teku pod okriljem fundacije Wings For Life je ravno to. Poleg tega tek ni naravnan zgolj tekmovalno, slogan “važno je sodelovati” pa pri njem dobi še dodatno težo. Poseben koncept teka omogoča, da se s štartne črte brez zadrege lahko ob tistih, ki ciljajo na dober rezultat, podajo tudi tisti, ki niso vešči tekači, morda raje le hodijo, ali pa so na invalidskih vozičkih, pri tem pa doživetje ni nič manj nepozabno.

Bon za udeležbo na teku Wings For Life World Run je tako lahko odlično darilo za vsakogar, december pa idealen čas za takšno obdarovanje. Ne le zaradi z darili zaznamovanih praznikov, ki prihajajo, pač pa tudi zato, ker je zdaj idealen čas, da tisti, ki bi do teka radi tudi malo natrenirali, začnejo s pripravami.







Udeleženci nastopajo med Wings For Life World Run v Ljubljani, Slovenija, 8. aprila 2022/Fotograf: Siniša Kanižaj za Wings for Life World Run

Tisti, ki bon za udeležbo na globalnem teku podari, naredi tri dobra dela – nekoga motivira za telesno aktivnost, ob tem posredno pomaga tistim, ki teči ne morejo, namesto v plastiko zavitega darila, ki morda ne bo nikoli zares uporabljeno, pa razveseli s pomenljivim doživetjem.

Prijave na Wings For Life World Run 2023 se že zbirajo. Tudi darilni bon za udeležbo je mogoče kupiti na uradni strani ljubljanskega teka https://www.wingsforlifeworldrun.com/sl/locations/slovenia

100 odstotkov izkupička od štartnin gre fundaciji Wings for Life, ki skuša najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače.

Aktualnim novicam in obvestilom v zvezi z ljubljanskim tekom lahko sledite tudi na Facebook dogodku: https://www.facebook.com/events/5572792552817557

Prav poseben koncept teka: ko ciljna črta lovi tebe, ne ti nje

Wings for Life World Run je edinstveno tekaško tekmovanje, ki poteka simultano po vsem svetu in nima vnaprej določene ciljne črte. Tekači, ne glede na to kje tečejo, štartajo ob natanko istem času, zasleduje pa jih premikajoča se ciljna črta v obliki zasledovalnih vozil, opremljenih z najsodobnejšo GPS opremo, povezano z nadzornim centrom teka v Avstriji. S štarta se zasledovalci poženejo 30 minut za tekači, nato pa hitrost počasi povečujejo. Na uradnih tekih je proga vnaprej določena, tisti, ki tečejo sami, pa si začrtajo svojo. Za tekače z aplikacijo je zasledovalno vozilo seveda virtualno, a prav tako 100% usklajeno s tistimi na uradnih tekih. Najboljši je na koncu tisti, ki pred zasledovalnim vozilom beži najdlje. Več kot dobrodošli so tudi tekmovalci na invalidskih vozičkih. Več o tem teku: https://www.wingsforlifeworldrun.com/sl.

Od leta 2014 se je globalnega dobrodelnega teka skupaj udeležilo že več kot milijon ljudi, milijonti udeleženec se je lani prijavil na uradni tek v švicarskem Zugu, kjer je ponosno nosil zlato startno številko. Od prve izvedbe teka do danes je bil premaganih kar 10.266.768,10 kilometrov in, še pomembneje, skupaj je bilo zbranih že 38,03 miljonov evrov.

Fundacija Wings for Life

Wings for Life je neprofitna fundacija, ki financira raziskave hrbtenjače in katere misija je najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače. Ustanovljena je bila leta 2004 in od tedaj po vsem svetu financira raziskovalne projekte in klinične preiskave. Vprašanje ni, ali se bo zdravilo in način zdravljenja poškodb hrbtenjače kdaj odkrilo, vprašanje je le kdaj, zato vsak, ki se udeleži teka Wings For Life World Run, prispeva delček na poti proti cilju. Več na www.wingsforlife.com./LN/Foto: press Wings For Life World Run/