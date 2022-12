V Termah Snovik načrtujejo gradnjo novega Kneipp natur hotela

Snovik, 10. december 2022 – Družba Terme Snovik – Kamnik uresničuje vizijo razvoja ter poslanstva trajnostnega turizma tako na lokalni kot na nacionalni ravni in že tudi na globalni ravni. Zato so že pred tremi leti, leta 2019, sprejeli nov razvojni in naložbeni načrt, s katerim so pripravili vse osnove za naslednje dolgoročno obdobje.

Dodatno jih je k pospešitvi izvedbe zastavljene razvoje usmeritve spodbudil razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, s katerim se omogoča sofinanciranje turističnih nastanitev.

Zato so minulo sredo, 7. decembra, pripravili predstavitev idejnih zasnov Kneipp natur hotela za katerega so, kot snovalce vključili Atrakcija arhitekturni biro u.i.d.a z arhitektko Mojco Hribar, Geoplan z arhitektom Petrom Kovačem in Arhi + Urbi studio z.b.o., Igor Šilc u.i.d.a.

Omenjeni snovalci idejne zasnove natur hotela Kneipp so na predstavi prikazali načrtovano zasnovo in umestitev hotela v Tuhinjsko dolino. Predstavljena rešitev, tako zagotavlja investitor, kot snovalci bo prijazna do okolja in narava, predvsem pa bo obiskovalcem, a tudi tam zaposlenim zagotavljala, da se bodo dobro počutje.

Skratka, kot pravi direktorica Terma Snovik Katarina Hribar (v video izjavi) z načrtovano naložbo ter novo dopolnjeno turistično ponudbo želijo v Termah Snovik nadgraditi sedanjo ponudbo ter z novo slediti in uresničevati svojo v razvoj naravnano poslovno filozofije./Objavo pripravil Janez Platiše/