Prireditve Športnik leta 2022 bo v torek, 13. decembra

Ljubljan, 11. december 2022 – Letošnja prireditev Športnik, ki ga organizira Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) bo letos spet v živi, in sicer v torek, 13. decembra, v Cankarjevem domu v Ljubljani z neposrednim prenosom na Televiziji Slovenija. Tedaj bodo znani nasledniki Janje Garnbret, Tadeja Pogačarja in slovenske moške košarkarske reprezentance, ki so bili po izboru športnih novinarjev najboljši v 2021.





Kot je znano je bila razglasitev najboljših športnic, športnikov in ekip v državi je bila predlani zaradi epidemije koronavirusa le v studiu RTV Slovenija prvič v zgodovini brez gledalcev, lani pa sredi decembra zaradi omejitvenih ukrepov pred polovično zasedeno Gallusovo dvorano in brez družabnega srečanja. Drugače bo letos pravijo organizacijo – DŠNS, saj bodo letos lahko zasedeni vsi sedeži največje dvorane največjega kulturnega hrama v državi, in sicer z gosti predvsem pa našimi šparnicami in športniki.



Na prireditvi se bo spomnilo na športne velikane iz prvega obdobja samostojne Slovenije, ki bodo tokrat, nekateri od njih, podelili priznanja naslednikom. Med nekdanjimi izjemnimi športniki bodo atletinja Brigita Bukovec, veslač Iztok Čop, kajakaš Andraž Vehovar, rokometaša Tanja Polajnar in Rolando Pušnik, skakalec Franci Petek, telovadec Lojze Kolman, alpska smučarka Nataša Bokal in košarkarja Sabina Felc ter Peter Vilfan.



Na prireditvi bo tudi predsednik države Borut Pahor, ki bo ob 15. uri pripravil tudi svoj zadnji sprejem za športnike v predsedniški palači.

Voditelja tokratnega osrednjega športnega dogodka v državi ob koncu leta bosta športna novinarja Gašper Bolhar in Irena Shyama Hlebš. Za glasbeno spremljavo bo skrbela skupina Lačni Franz, ki se po več kot štirih desetletjih ustvarjanja poslavlja od odrov. Režiserka je Urška Žnidaršič, karikature letošnjih dobitnikov bo tako kot lani izdelala nekdanja košarkarica Danica Nana Guberinič, za video vsebine na zaslonih pa bo skrbel Miha Mramor.



Priznanja Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ, Slovenska industrija jekla, in jih je oblikoval Luka Tratnik. DŠNS bo prireditev tudi letos organiziralo z Radiotelevizijo Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ta bo ob tej priložnosti podelil tudi svoja najvišja priznanja v olimpijskem letu, olimpijske plamenice za olimpijske medalje, zlate plakete pa bodo dobili trenerji teh športnikov. Prireditev so denarno podprli glavni sponzor Športna loterija ter Fundacija za financiranje športnih organizacij, ter Slovenska industrija jekla, Pivovarna Laško, Red Bull in Telemach.

Slovenski športnik leta, Slovenska športnica leta in slovenska športna ekipa leta so priznanja, ki so vsako leto podeljena na podlagi glasovanja članov Društva športnih novinarjev Slovenije za športne dosežke v preteklem koledarskem letu, in sicer od leta 1968./Vir: Wikipedija/

Torej, zdaj veste, da bo izbor Športnik leta 2022 potekal v torek, 13. decembra, v Cankarjevem domu ob 17.30. Tisti, ki vas tam ne bo pa si boste prireditev lahko ogledali na 2. programu RTV Slovenija – v živo. Kdo pa bodo letošnji prejemni, pa bomo poročali za svoje bralce tudi mu./ATS/JT/Foto: arhiv LN/